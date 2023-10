Slovenska zasedba Hei'An v igri za nominacijo za prestižnega grammyja

Slovenska zasedba Hei'An je dosegla nekaj, kar je doslej uspelo le dvema Slovencema. Fantje so s skladbo Noises in albumom Imago prišli v ožji izbor za nominacijo za najprestižnejšo glasbeno nagrado grammy, in sicer v kategoriji za najboljšo metal izvedbo ter najboljši rock album.

Slovenska post progresivna metal zasedba Hei'An, sicer plod ustvarjalnega uma Koprčana Matica Blagoniča, je v minulem letu dosegla nekaj, kar je doslej uspelo le dvem Slovencem – fantje so s skladbo Noises in albumom Imago prišli v ožji izbor za nominacijo za najprestižnejšo glasbeno nagrado grammy, in sicer v kategoriji za najboljšo metal izvedbo ter najboljši rock album. Do danes se med Slovenci z dejansko nominacijo lahko pohvali le kitarist Mak Grgić, z mestom v ožjem izboru pa saksofonist Jure Pukl, Hei'An pa so s prestanim prvim krogom izbire korak bližje laskavemu nazivu nominiranca. Kako zveni skladba Noises, ki je prišla v ožji izbor za grammyjevo nominacijo?

"Nekaj časa nazaj nas je Randy Slaugh, s katerim smo delali tako na prvem albumu kot na nedavno izdanem EP-ju in ki je sicer član Akademije, prijavil na izbor za podelitev grammyjev. In zdaj, po mučnem čakanju, smo prejeli sporočilo, v katerem so potrdili, da sta se izmed vseh oddanih skladb ena skladba in album kot celota uspela uvrstiti vsak v svojo kategorijo," je o nedavnem uspehu povedal Blagonič. "Najprej nisem mogel verjeti, kaj berem. Nisem verjel, dokler se nisva z Randyjem naslednji dan dobila preko Zooma in mi je tam razložil, da ja, uradno smo postali 'grammy-considered band'." Glasbenik je pojasnil, kako nominacije za prestižno glasbeno nalogo sploh delujejo. "Skladbe lahko Akademiji prijavi zgolj en od njenih članov, tako da smo že tu imeli srečo, da že nekaj let sodelujemo z Randyjem in da z njim že delamo načrte okrog novega materiala, tako da imamo konstanten tesen stik z njim, kar ga je gotovo vzpodbudilo za to, da nas prijavi."

icon-expand Slovenska zasedba Hei'An je v igri za nominacijo za prestižnega grammyja. FOTO: Arhiv izvajalca

"Ampak ta korak - čeprav je že rahlo otežen – opravi na tisoče skladb in ustvarjalcev na letni ravni, zato si po roku prijav Akademija vzame nekaj časa za t. i. 'screening process'," je dejal in pojasnil, da se nato v Akademiji odločijo, med katerimi skladbami bodo izbirali. "Iz tega nabora se potem začne prvi krog glasovanja, v katerem izberejo pet do osem nominiranih. Potem pa sledi še drugi krog glasovanja, ko izmed petih nominirancev izberejo končne dobitnike nagrade."

"Mi smo se zdaj po dveh korakih, torej prijavi in prvem pregledu prebili do prvega glasovanja, kar pomeni, da smo uradno 'grammy considerered band' in je naslednji korak že nominacija, če nam le ta uspe."

Kljub temu, da nominacija še ni zagotovljena, so glasbeniki več kot presrečni."Že zdaj pa smo tako neizmerno ponosni, srečni in hvaležni, da smo v svojih očeh že zdaj zmagovalci. Kaj takega je do sedaj uspelo le redkim Slovencem, sami vemo le za Jureta Pukla in Maka Grgića, vemo pa, da zagotovo še nobena slovenska glasbena skupina ni dosegla 'considerationa' v kategoriji za najboljšo metal izvedbo ter najboljši rock album, kar nas naredi prve v tem pogledu, in tega nam nihče ne more odvzeti. Tako da kot rečeno, mi smo presrečni že zdaj in smo že zdaj presegli vse, kar smo kdaj pričakovali - če bi se pa slučajno zgodilo še kaj več, bi bilo še toliko bolj noro. Morda se pa bo."

Hei'An se je pred leti začel kot solistični projekt Matica Blagoniča, ki je kasneje ob svoj bok postavil bobnarja Gaja Bostiča (P-jays), kitarista Matevža Počiča (Dethrone the Corrupted), basista Petra Smrdela (WCKD Nation, Smrdel Brothers Collective), nazadnje pa še spremljevalnega vokalista Aljaža Novaka (Malorshiga). Album Imago je luč sveta ugledal novembra lani, nastal pa je pod producentsko taktirko Mateja Gobca (Laibach), orkestracije zanj pa je prispeval Randy Slaugh (Architects, TesseracT, Devin Townsend). Tekom minulega leta so v njihovi glasbi z albuma lahko uživali obiskovalci koncertov po vsej Evropi, pa tudi tisti v Združenih državah Amerike in celo na Bahamih, saj je zasedba nastopila na legendarnem festivalu 70000 tons of metal, kjer so stopili ob bok najbolj zvenečim imenom metalske scene, kot so Nightwish, Kreator in Dragonforce.