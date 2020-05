Slovenske 'pande' z novo pesmijo: United Pandaz predstavljajo ljubezensko obarvan singel

Pri novi pesmi Anything so United Pandaz sodelovali z italijanskim producentom Aureliusom in britansko vokalistko Alex Holmes. Za novo ljubezensko obarvano pesem predstavljajo tudi videospot, posnet na slovenski obali v vasici Crnotiče.

Pesem Anything United Pandaz je nastala kot predpromocija kitajske turneje, ki so se je udeležili med novembrom in decembrom lani. Kot pravijo, je pesem ljubezensko obarvana in govori o povezanosti med dekletom in fantom.

United Pandaz, atraktiven avdio-vizualni projekt s poudarkom na šovu v živo, so se prvič združili leta 2017, ko so na Emi zAlexom Volaskomnastopili s pesmijo Heart To Heart. Pesem je po njihovih besedah doživela precejšen uspeh v tujini ter se uvrstila na dance lestvice po svetu. To je doprineslo k temu, da smo lahko začeli nastopati po tujih diskotekah ter na festivalih. Vrhunec vsega je bila prva samostojna turneja po Kitajski, ki je trajala od sredine novembra do sredine decembra 2019.

icon-expand United Pandaz so lani nastopili na obsežni kitajski turneji. FOTO: Nenad Cakić