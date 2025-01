Slovenski baritonist nastopil pred angleškim občinstvom: Res čustven dogodek

Počkaj torej ni zgolj baritonist, je glasbenik, ki presega meje operne umetnosti in vanjo vnaša svojo edinstveno energijo. Koncert v Liverpoolu je bil zanj več kot zgolj nastop – je praznovanje neukrotljive volje, strasti, trdega dela in predanosti glasbi. "Novo leto običajno preživljam v krogu družine, a letos sem imel čast začeti leto v eni najlepših koncertnih dvoran na svetu. To je bila izkušnja, ki je ne bom nikoli pozabil," je povedal Jure, ki je s svojim prepoznavnim baritonom in karizmo navdušil britansko občinstvo.

"Na odru sem se počutil, kot da publiko že poznam. Ker smo se očitno preveč dobro ujeli, so me morali malce preizkusiti. Maestro je namreč na koncu koncerta občinstvu povedal, da je to moj debi v Liverpoolu, in vprašal, če so za, da naredim zanje avdicijo. Vsi so glasno pritrdili, nato pa smo skupaj zapeli Land of Hope and Glory. To je bil res čustven trenutek za vse zbrane – nekaj, kar bom za vedno nosil v srcu," je še povedal baritonist.