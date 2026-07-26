Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Slovenski DJ na Tomorrowlandu: Eden najboljših setov moje kariere

Antwerpen, 26. 07. 2026 13.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Matway navdušil na Tomorrowlandu in uresničil svoje največje sanje

Slovenski didžej in producent Matway je nastopil na največjem festivalu elektronske glasbe na svetu ter naredil pomemben korak na svoji mednarodni poti. Tim Samuel Milčevski je dosegel največji mejnik svoje kariere. Kot eden redkih slovenskih elektronskih glasbenikov je nastopil na Tomorrowlandu, največjem in najprestižnejšem festivalu elektronske glasbe na svetu, kjer se vsako leto predstavijo največja imena svetovne EDM-scene.

Za DJ-ja in producenta, ki živi in ustvarja v Sloveniji, je nastop na enem najbolj zaželenih festivalskih odrov predstavljal uresničitev dolgoletnega cilja. Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set, v katerem je predstavil svoj prepoznavni zvok ter še enkrat potrdil, da se uspešno uveljavlja tudi zunaj slovenskih meja.

Slovenski DJ na Tomorrowlandu: Eden najboljših setov moje karier
Slovenski DJ na Tomorrowlandu: Eden najboljših setov moje karier
FOTO: Marko Subotić

"To je bil brez dvoma eden najboljših setov moje kariere. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo," je po nastopu povedal Matway.

Prav na dan nastopa na Tomorrowlandu je izšel tudi njegov novi singel We Don't Stop, s katerim nemalo po izidu singla One More Time nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj. Skladba je že ob izidu požela odlične odzive poslušalcev in predstavlja novo poglavje v njegovem ustvarjanju.

Nastop na Tomorrowlandu mu je prinesel tudi priložnost za srečanja z nekaterimi največjimi imeni svetovne elektronske glasbe. Med njimi je bil tudi avstralski zvezdnik Fisher, eden najbolj prepoznavnih DJ-jev in producentov današnje EDM-scene, s katerim se je Matway srečal v zakulisju festivala.

Matway in Fisher
Matway in Fisher
FOTO: osebni arhiv

Po uspešnem nastopu v Belgiji Matway nadaljuje poletno festivalsko turnejo v Franciji, kjer bo 5. avgusta nastopil na dogodku The Lake Fireworks Night ob jezeru Saint-Pardoux. Na tamkajšnjem odru bi moral nastopiti že lani, vendar je bil festival tik pred njegovim nastopom zaradi hudih poplav odpovedan, zato bo letošnji koncert zanj še toliko bolj poseben.

Matwayev nastop na Tomorrowlandu predstavlja pomemben mejnik ne le v njegovi karieri, temveč tudi za slovensko elektronsko glasbeno sceno. Gre za dosežek, ki potrjuje njegovo vse večjo mednarodno prepoznavnost in odpira vrata novim priložnostim na največjih svetovnih odrih.

Matway je 25-letni slovenski DJ in producent, rojen v Švici, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Danes velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe, njegov nastop na Tomorrowlandu pa predstavlja doslej največji mejnik njegove kariere.

Matway je velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe.
Matway je velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe.
FOTO: Izvajalec

Do omenjenega nastopa ga je pripeljal večletni mednarodni preboj. Skladba Walking Away – Infinity, izdana pri Sony Music, je zbrala več kot 10 milijonov predvajanj, se uvrstila na francoske radijske lestvice ter prejela podporo priznanih DJ-jev, kot sta R3HAB in Sam Feldt.

Matway na Spotifyju dosega več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku pa mu sledi več kot 300.000 ljudi. Med njegovimi mednarodnimi uspehi izstopata tudi uradni remiks za Eniso pri založbi Atlantic Records ter sodelovanje z DJ Antoinom pri skladbi Show Me. Oder si je že delil z izvajalci, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo.

DJ Matway Tomorrowland slovenec nastop

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Rakim naj se raje drži Prešernovega napotka

24ur.com Uspeh slovenskega DJ Matwayja: nastopil bo na Tomorrowlandu
24ur.com Miha Kralj se je vrnil tja, kjer se je vse začelo
24ur.com Nova festivalska zmaga za Martino Majerle in njene Donne
24ur.com Zagreb Music Festival bodo zaznamovala znana imena
24ur.com V Slovenijo avgusta prihaja DJ Morten
24ur.com Umek: Danes biti DJ je najlažja stvar na svetu
24ur.com Radijska postaja Best FM obeležila prvo leto oddajanja
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mati jo je poskušala ubiti – zvezdnica je preživela in postala legenda
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Zakaj je pomembno, da si otroci izbirajo svoja oblačila?
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Starši ga obožujejo: poseben vonj dojenčkove glavice ima svojo vlogo
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
zadovoljna
Portal
Vivienne razkrila svojo odločitev: zakaj se želi odreči priimku slavnega očeta?
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
Tedenski horoskop: Ovni sprejemajo pogumne odločitve, ribe čaka mirnejši ritem
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti
vizita
Portal
Živila, ki skrivoma zvišujejo vaš krvni tlak in raven holesterola
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Plavate, supate ali surfate? Dermatologi razkrivajo, kako izbrati zaščito, ki bo res delovala tudi v vodi
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Opozorilni znaki, da črevesje ni zdravo
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
Kako si pomagati pri Gravesovi bolezni in znova najti notranje ravnovesje
cekin
Portal
Marsikdo zmeden ob informaciji, koliko so zaslužili igralci
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Brez vrst, brez drage kave in brez gneče: evropski kraji, ki jih turisti še niso preplavili
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Pivo za dva evra, prenočišče za 25: evropska prestolnica, ki še ni podlegla množičnemu turizmu
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
Zapustil Evropo in izbral poklic, ki se ga mnogi izogibajo: plača je osupljiva
moskisvet
Portal
Od voznika tovornjaka do kralja rock'n'rolla
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Ko poklekne ona: trend, ki spreminja pravila zaroke
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Kje je meja med zdravim ukvarjanjem s telesom in obsesijo?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
Je za njen uspeh zaslužna njena zadnjica?
dominvrt
Portal
Krompir ne bo več kalil: dodajte eno stvar in ostal bo svež več mesecev
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Koliko časa lahko pes dejansko ostane sam doma?
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Nekoč so vsi betonirali dvorišča, danes pa jih lastniki hiš spreminjajo v zelene oaze
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
Priljubljena igralka pokazala nenavadnega 'hišnega ljubljenčka'
okusno
Portal
To je recept, ki ga vsako poletje znova išče na tisoče Slovencev
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Pozabite na jabolčnega – ta štrudelj je pravi hit poletne sezone
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
Bučke še nikoli niso bile tako dobre: hrustljava pita, ki navduši s preprostostjo
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
IQ 160
IQ 160
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Sreča na vrvici
Sreča na vrvici
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820