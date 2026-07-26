Slovenski DJ na Tomorrowlandu: Eden najboljših setov moje kariere

Za DJ-ja in producenta, ki živi in ustvarja v Sloveniji, je nastop na enem najbolj zaželenih festivalskih odrov predstavljal uresničitev dolgoletnega cilja. Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set, v katerem je predstavil svoj prepoznavni zvok ter še enkrat potrdil, da se uspešno uveljavlja tudi zunaj slovenskih meja.
"To je bil brez dvoma eden najboljših setov moje kariere. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo," je po nastopu povedal Matway.
Prav na dan nastopa na Tomorrowlandu je izšel tudi njegov novi singel We Don't Stop, s katerim nemalo po izidu singla One More Time nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj. Skladba je že ob izidu požela odlične odzive poslušalcev in predstavlja novo poglavje v njegovem ustvarjanju.
Nastop na Tomorrowlandu mu je prinesel tudi priložnost za srečanja z nekaterimi največjimi imeni svetovne elektronske glasbe. Med njimi je bil tudi avstralski zvezdnik Fisher, eden najbolj prepoznavnih DJ-jev in producentov današnje EDM-scene, s katerim se je Matway srečal v zakulisju festivala.
Po uspešnem nastopu v Belgiji Matway nadaljuje poletno festivalsko turnejo v Franciji, kjer bo 5. avgusta nastopil na dogodku The Lake Fireworks Night ob jezeru Saint-Pardoux. Na tamkajšnjem odru bi moral nastopiti že lani, vendar je bil festival tik pred njegovim nastopom zaradi hudih poplav odpovedan, zato bo letošnji koncert zanj še toliko bolj poseben.
Matwayev nastop na Tomorrowlandu predstavlja pomemben mejnik ne le v njegovi karieri, temveč tudi za slovensko elektronsko glasbeno sceno. Gre za dosežek, ki potrjuje njegovo vse večjo mednarodno prepoznavnost in odpira vrata novim priložnostim na največjih svetovnih odrih.
Matway je 25-letni slovenski DJ in producent, rojen v Švici, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Danes velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe, njegov nastop na Tomorrowlandu pa predstavlja doslej največji mejnik njegove kariere.
Do omenjenega nastopa ga je pripeljal večletni mednarodni preboj. Skladba Walking Away – Infinity, izdana pri Sony Music, je zbrala več kot 10 milijonov predvajanj, se uvrstila na francoske radijske lestvice ter prejela podporo priznanih DJ-jev, kot sta R3HAB in Sam Feldt.
Matway na Spotifyju dosega več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku pa mu sledi več kot 300.000 ljudi. Med njegovimi mednarodnimi uspehi izstopata tudi uradni remiks za Eniso pri založbi Atlantic Records ter sodelovanje z DJ Antoinom pri skladbi Show Me. Oder si je že delil z izvajalci, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo.
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