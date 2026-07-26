Slovenski DJ na Tomorrowlandu: Eden najboljših setov moje kariere

Za DJ-ja in producenta, ki živi in ustvarja v Sloveniji, je nastop na enem najbolj zaželenih festivalskih odrov predstavljal uresničitev dolgoletnega cilja. Pred večtisočglavo mednarodno množico je odigral energičen set, v katerem je predstavil svoj prepoznavni zvok ter še enkrat potrdil, da se uspešno uveljavlja tudi zunaj slovenskih meja.

"To je bil brez dvoma eden najboljših setov moje kariere. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo," je po nastopu povedal Matway.

Prav na dan nastopa na Tomorrowlandu je izšel tudi njegov novi singel We Don't Stop, s katerim nemalo po izidu singla One More Time nadaljuje niz mednarodno usmerjenih izdaj. Skladba je že ob izidu požela odlične odzive poslušalcev in predstavlja novo poglavje v njegovem ustvarjanju.

Nastop na Tomorrowlandu mu je prinesel tudi priložnost za srečanja z nekaterimi največjimi imeni svetovne elektronske glasbe. Med njimi je bil tudi avstralski zvezdnik Fisher, eden najbolj prepoznavnih DJ-jev in producentov današnje EDM-scene, s katerim se je Matway srečal v zakulisju festivala.