Slovenski glasbenik Anzhe z novo skladbo nagovarja svojo simpatijo

Slovenski glasbenik, ki ima ob izdaji nove sklade veliko razlogov za veselje, v poletje vstopa optimističen: » Dovolj je jamranja, zase lahko rečem, da sem vesel in hvaležen, da živim v Kranjski Gori in da se lahko vsak dan sproti spomnim, kako lepo je tukaj. «

Pevec je povedal, da pesem govori o tem, da je dobro biti drugačen, obenem pa gre za nagovor simpatiji: »'Men si kul' govori med drugim tudi o tem, da je čisto v redu biti drugačen, poseben in da ni nič narobe, če izstopaš iz množice. Ljudem je to všeč in moram priznati, da me takšni ljudje vedno prevzamejo. Pred leti sem odpotoval na Ciper in si svoj kruh služil samo z glasbo. Ni bila najlažja izkušnja, ampak sem jo res potreboval. Osnovna ideja pesmi ‘Men si kul’ pa je seveda direkten nagovor punci, ki ti je všeč, ampak o tem zelo zgovorno govori tudi besedilo,« je o sporočilu pesmi povedal Anzhe, ki je pred leti navdušil s pesmijo Pozitiven song.

V svoji najnovejši skladbi ostaja glasbenik zvest slovenskemu jeziku. V videospotu, ki je nastal pod režisersko taktirko Grege Slivnika, je Anzhe odigral kar tri vloge - od plesalca, fanboya do resnega moškega. »Scenarij snemanja se je zaradi trenutnih ukrepov spremenil v zadnjem trenutku - snemali smo v gledališču na Jesenicah, spot pa je nastajal zelo spontano, saj nisem želel, da je preveč klišejski. Ker tudi skladbo spremlja pozitivna melodija s temačnimi sampli, smo se tudi v videospotu odločili za podobno pot,« je povedal.