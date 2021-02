Slovenski glasbenik Nino za soustvarjanje albuma dal priložnost oboževalcem

Poleg žive akustične izvedbe in videa, ki ga te dni predstavlja avtor in producent Nino, pa se je med pripravo novega albuma porodila še ena ideja, ki jo bo izpeljal v naslednjih tednih. Na svojem Instagramovem profilu bo k sodelovanju pri pisanju besedila za eno od pesmi povabil kar svoje poslušalce. Nino bo določil temo – ta bo usmerjena v srečo in vesele trenutke, ljudje pa bodo lahko prispevali svojo lepo misel, verz ali pa nek lep spomin iz svojega življenja.

"Časi, ki so drugačni od tistih, ki smo jih bili vajeni prej, so lahko tudi navdih. Pripravljam popolnoma akustičen, živ, klavirski pop album. Brez dodatnih zvokov, glasbil ... Tega v Sloveniji ni bilo že zelo dolgo. Ko smo se z mojo produkcijsko ekipo večkrat pogovarjali o idejah, novih projektih, sem večkrat v šali rekel, da bom potem, ko se upokojim, posnel čisto romantičen, klavirski album. No, očitno se to dogaja že mnogo prej, je pa za to delno 'kriva' tudi trenutna situacija," je ob izidu novega videospota in načrtih za nov album povedal Nino.