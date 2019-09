Slovenski glasbenik po stopinjah Rickyja Martina

Slovenski glasbenik Mark Zebra, ki je pred leti nastopil v priljubljenem šovu X Factor, je izdal nov glasbeni hit. Pesem močno spominja na ritme latino zvezdnika Rickyja Martina, kar nam je potrdil tudi Mark, ki nam je zaupal, s kom izmed slovenskih glasbenikov bi izjemno rad posnel svoj prvi duet.

Po dveh uspešnih singlih (Fenomenalna in Marina), se vedno bolj uveljavljen Mitja Podlesnik, znan pod umetniškim imenom Mark Zebra, vrača s svojo najbolj udarno skladbo do sedaj.Pesem nosi naslov S.O.S., Zebra pa je pred izidom o njej dejal: ''S.O.S. je utelešenje mene kot človeka. Je hitra in izredno energična skladba, ki nosi v sebi tako strast kot romantiko. Super je uspelo. Muzika, besedilo, video, vse se je sestavilo. Resnično upam, da bo ljudem všeč kot je meni.''

K ustvarjanju nove skladbe je Mark k sodelovanju povabil uveljavljen avtorski tandem, Roka Lunačka in Krešimirja Tomca, ki sta podpisana pod številne slovenske in tuje glasbene uspešnice. Z Zebro, ki je pred leti sodeloval tudi v šovu Slovenija ima talent, smo spregovorili nekaj besed o njegovem glasbenem ustvarjanju, umetniškem vzdevku in željah za prihodnost. Pesem spomnja na stare pesmi Rickyja Martina (kot je denimo Maria). Kako komentiraš? Vsaka pesem v današnjem času lahko malo spominja na neko drugo pesem že zaradi vedno lažje dostopnosti glasbe končnemu uporabniku. In ravno zaradi priljubljenih ritmov, ki so všeč tako poslušalcem kot ustvarjalcem, je težko uiti tovrstni nalepki. Čeprav se morda zdi, da je težko ohranjati umetniško izvirnost, se da. Poslušalca se ne da pretentati, saj ve, kaj začuti ob posamezni skladbi. Reggaton je trenutno res ena od najbolj priljubljenih zvrsti in tudi mene je ujel. Prav zato sem se odločil za te ritme pri ustvarjanju nove skladbe, ker mi stilsko in vokalno zelo odgovarjajo. A kljub temu smo se odločili, da v že znane ritme vnesem nekaj 'našega'. In mislim, da nam je v S.O.S. to uspelo.

Mark Zebra ritmom priljubljenega reggatona dodal elemente slovenske glasbe FOTO: Organizator

Kdo je tvoj idol? Na domači sceni je moj idol vsekakor gospodJan Plestenjakin če bi s kom rad naredil svoj prvi duet, bi brez odlašanja z njim. Bil bi zelo počaščen. Upam, da nisem daleč od te želje. Všeč mi je tudi glasba Tonyja Cetinskega, od drugih tujih izvajalcev so mi blizu Ricky Martin, Luis Fonsi, Enrique Iglesiasin drugi. Kako se je tvoja kariera spremenila, odkar si nastopil na X Factorju? Glasbena kariera se mi je po X Factorju zagnala na polno, vendar sem si vmes vzel eno leto za premor in razmislek kaj sploh želim narediti in kakšen pečat želim pustiti v glasbenem svetu. Tako sem leta 2017 končno sestavil najprej sebe, nato pa še svojo spremljevalno in avtorsko ekipo s katero uspešno sodelujem (Rok Lunaček / Krešimir Tomec). Vem, da smo na pravi dolgoročni poti do uspeha.

Glasbenik bi rad posnel duet z Janom Plestenjakom FOTO: Organizator