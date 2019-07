Slovenski glasbenik s priznanega hrvaškega festivala prinesel nagrado

Besedilo pesmi je 28-letni glasbenik napisal sam, glasbo pa sta ustvarila skupaj z Josipom Pokupcem . Pesem so posneli v Josipovem studiu v Zagrebu, videospot pa je nastal na čudovitih lokacijah Velike Planine in Kamniške Bistrice, kjer ga je Robert posnel skupaj s punco Žano in prijateljem Mikijem .

Ficker se je že pri 12 letih začel učiti kitaro, nastopa pa že od 15. leta, odkar so mu starši kupili mešalno mizo, zvočnike in mikrofon. Ob polnoletnosti je začel obiskovati ure petja in se z glasbo profesionalno ukvarja zadnjih pet let. Ima že več kot 20 avtorskih skladb.