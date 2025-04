Slovenski glasbeniki podprli poziv za izključitev Izraela z Evrovizije

OGLAS

V pozivu, ki je bil poslan Upravi in Svetu RTV Slovenija, podpisniki opozarjajo, "da sodelovanje Izraela na Evroviziji krši več evrovizijskih in pravil Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Leta 2022 je EBU iz Evrovizije izključila Rusijo z razlogom, da bi v luči krizne situacije v Ukrajini ruska udeležba Evrovizijo spravila na slab glas, kar evrovizijska pravila prepovedujejo". Prav zato in v skladu s pravili enakopravnosti, ki naj bi jih EBU zagovarjala, so podpisniki prepričani, da bi bilo nujno Izrael izključiti iz glasbenega tekmovanja.

Izrael je preteklo leto zastopala Eden Golan s pesmijo Hurricane. FOTO: Profimedia icon-expand

Poziv še opozarja, da "EBU vedno znova dovoli Izraelu, da zlorablja Evrovizijo za politične namene, čeprav evrovizijska pravila to prepovedujejo. Že leta 2019 je EBU Izraelu dovolila, da predvaja posnetke nezakonito okupiranih palestinskih in sirskih ozemelj, kot da pripadajo Izraelu. Ko se je lani v Evrovizijo vmešal izraelski predsednik in zagotovil izraelsko sodelovanje na tekmovanju, EBU prav tako ni ukrepala, čeprav je povsem očitno šlo za političen poseg v tekmovanje. Eden izmed urednikov nacionalne televizije Kan je celo javno priznal, da Evrovizija za Izrael ni samo glasbeno tekmovanje, ampak prizorišče krepitve izraelskih interesov". Podpisniki poziva tudi opozarjajo na "kršitve izraelske članice v EBU, izraelske nacionalne televizije Kan, navodil EBU o neodvisnosti in nepristranskosti novinarjev. Kan redno predvaja laži in vojaško propagando, na primer genocidno pesem, v kateri izraelski otroci pojejo, kako bo Izrael 'uničil Gazo' in vse njene prebivalce. Kan je prav tako predvajal prispevek, v katerem je njihova novinarka podpisala vojaško raketo, namenjeno v Gazo".

Poziv je doslej podpisalo več kot 50 slovenskih glasbenikov, glasbenic in glasbenih skupin; med drugim Ana Vipotnik, Svetlana Makarovič, Jadranka Juras, Maja Keuc, Drago Ivanuša, Zala Kralj, Zlatko, člani skupine Hamo&Tribute2Love - Matevž Šalehar, Peter Dekleva, Anže Zaveršnik in Uroš Škerl Kramberger, glasbene skupine Astrid & The Scandals, Katalena, Panda in LPS.