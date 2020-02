Slovenski glasbeniki združili moči proti depresiji in posneli pesem Moja

O njej so odkrito spregovorila Billie Eilish, Demi Lovato, Ariana Grande in Selena Gomez. Mlade zvezdnice, ki so se ali se borijo z depresijo, zdaj želijo o tem ozaveščati mlade in ji odvzeti stigmo. Na našem področju so velik korak v to smer naredili glasbeniki in posneli pesem "Moja". Z njo želijo opozoriti na depresijo pri otrocih, saj ima čustvene in socialne težave vsak 5. otrok v Sloveniji.