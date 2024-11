Slovenski glasbeniki združili moči za otroke z rakom

Priljubljeni voditelj Peter Poles se je pred dobrodelnim koncertom Pesem zate spominjal, kako je leta 2017 v oddaji Dan najlepših sanj spoznal gospo Jolando Ravnikar in kasneje z njo združil moči: "Delamo nekaj dobrega že petič zapovrstjo," je povedal Poles, ki j tudi letos povezoval dogodek, na katerem so nastopili Katrinas, Marko Vozelj, Mitja Ferenc in Primož Grašič, Eva Hren, Marko Hatlak, Nina Strnad, Grega Ravnik, Nina Pušlar, Modrijani in Prifarci, pa Mladinski pevski zbor Glasbene matice Ljubljana in zdravniki Pediatrične klinike.

Gospa Ravnikar, ki verjame, da je že glasba sama terapija, je tudi sama nastopila. Poudarila je, da gre ves zbran denar v prave roke, v nakup medicinskih pripomočkov, katerih cene so visoke.

Med nastopajočimi pa je bila tudi Tanja Žagar, ki je z javnostjo nedavno tega delila lastno zgodbo o diagnozi raka. "Gre za posebno dobrodelno prireditev, kjer sem lani prvič nastopila in so bila v meni že ena taka čustva, ker sem čakala na izvide. Letos pa prihajam sem s popolnoma drugačnimi čustvi, ker je za mano ta izkušnja," je povedala Tanja in dodala, da ko pride do otrok, vprašanje pomoči v resnici sploh ni vprašanje. "Smo tukaj vedno, ko bodo to potrebovali, ker s skupnimi močmi vem, da lahko gore premikamo."