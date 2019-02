Slovenski operni pevki nastopili s svetovnim tenoristom

Dve slovenski glasbenici, ki se uvrščata v sam vrh smetane opernih pevcev pri nas in v tujini, Monika Bohinec in Elvira Hasanagić, sta stali na odru, družbo pa jima je delal vrhunski tenorist svetovnega kova Argentinec Jose Cura. V sklopu tretjega Zimskega ljubljana festivala so ljubiteljem opere pričarali romantični večer opernih arij.