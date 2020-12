Slovenski pevec Damiano Roi z 10-letno hčerko posnel duet

Prejšnji teden je minilo eno leto, odkar je Damiano Roiblestel v finalu hrvaškega šova Supertalent, kjer je zapel božično balado O Holy Night (O, Sveta noč). Ker je šov spremljalo ogromno ljudi iz celega sveta, se je odločil za pesem v angleškem jeziku. Pravijo, da jabolko ne pade daleč od drevesa in to drži tudi za Damiana in njegovo10-letna hčerkaParis. Ta je izjemen pevski talent podedovala po očetu in omenjeno pesem zdaj zapela v duetu z njim.