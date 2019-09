Slovenski rockerji v novem videospotu počastili magično moč lune

Slovenska rockovska skupina Imperij je za pesem Selena, ki je del njihovega aktualnega albuma Lutke, posnela prav poseben videospot, in da bi ga tudi mi razumeli, so nam pojasnili, kdo je Selena. "Že od nekdaj ljudje ob večerih in nočeh opazujejo in občudujejo veliko skrivnostno rumeno kroglo na nebu. Je muhasta in spremenljiva, enkrat jo vidimo, drugič ne, počasi se skriva in odkriva. In s svojim vplivom nam usmerja čustva, intuicijo, čas in počutje," so pojasnili člani banda – Julij Klemenc, Jure Salobir, Katarina Kurtjak in Peter Horvat. Dodali so še, da verjamejo, da ima ta 'rumena krogla' nad nami prav posebno moč – magično.