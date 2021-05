Slovenski rokerji Imset med najboljšimi na svetu

Pesem z naslovom All The Same je na tekmovanju ISC (International Songwriting Competition) osvojila 9. mesto na svetu. Zasedba Imset sedaj za skladbo predstavlja tudi nov videospot, ki velja za enega produkcijsko najbolj dodelanih v Sloveniji.

Imset so ena od najbolj obetavnih rockovskih zasedb v Sloveniji, vse bolj pa so zanimivi tudi v tujini. Gre za band, ki so jih v letu 2021 poslušali tudi člani skupin Coldplay inLinkin Park (ti so bili del ISC komisije). Imsetovci so se namreč v letu 2021 uvrstili v finale največjega mednarodnega tekmovanja na svetu ISC (International Songwriting Competition), na katerem je sodelovalo kar 26.000 izvajalcev s celega sveta. Na tekmovanje so vstopili s takrat še neizdanima skladbama - Lost Inside in All The Same.

icon-expand Zasedba Imset se veseli uspeha na glasbenem tekmovanju. FOTO: Matic Gabriel

PesemAll The Same je osvojila 9. mesto v Rock Category (Rock kategorija, op. a.), pesem Lost Inside pa je osvojila 6. mesto v Lyrics Category (Kategorija najboljših besedil, op. a.). Da se spogledujejo s tujino, ni nobena skrivnost. Zasedba je do sedaj že sodelovala s producentoma iz newyorškega studia Sterling, Tedom Jensenom (Green Day, Linkin Park …) in Chrisom Gehringerjem (21 Pilots, Dua Lipa, Lana Del Rey …). Z novim singlomAll The Samepa so tokrat združili moči s producentomChrisom Athensom (AC/DC, Blink 182, Rita Ora, ...)

V letu 2018 je skupina svojo smer plovbe nakazala s prvim singlom Jadrava, ki mu je sledilo še preostalih devet skladb iz albuma Persona, ki so jo posneli v studiu RSL Production s producentom Matejem Pečaverjem, dokončali pa s Tedom Jensenom v newyorškem studiu. S številom ogledov na portalu Youtube in prisotnostjo na radijskih valovih so presenetili in pokazali zobe v boju za nastanek nove rock scene. Med drugim so v istem letu prejeli SAZAS-ovo nagrado, za najboljšo skupino izmed 133 izvajalci v Sloveniji in podpisali z eno največjih založb Nika Records v sodelovanju z Universal Music Group. Na albumu se jim je v duetu pri skladbi Sanjam pridružila tudi pevka Alya. Imsetovci niso počivali in so takoj izdali svoj tretji videospot iz plošče za pesem Na glas, kjer sta odlične igralske sposobnosti pokazala Domen Valič inLea Mihevc. Videospot je požel veliko pozornosti, saj prikazuje tabu temo - kaj se ponekod zares dogaja za štirimi stenami. Album Persona pa so za konec ovekovečili še z live posnetkom skladbe Vedno z velikega koncerta v Kopru. V zadnjih dveh letih pa so bili med najbolj predvajanimi slovenskimi izvajalci na številnih večjih radijskih postajah.

icon-expand Skupino sestavljajo: Jaka Peterka - vokal, kitara / Jaka Ažman - bas / Blaž Horvat – bobni / Dejan Macura - klaviature. FOTO: 24UR

V letih pred korono smo zato lahko skupino Imset videli na številnih večjih odrih po Sloveniji in Hrvaškem, med drugim so kot prvi slovenski band dvakrat nastopili pred legendarnimiDire Straits, pot koncertiranja pa so si nato delili tudi s skupinami Parni Valjak, Bijelo Dugme, Prljavo Kazalište in še mnogimi drugimi tujimi in slovenskimi izvajalci. Konec januarja 2020 pa so začrtali svojo novo pot s singlom Upornika z razlogom, na EMI 2020 pa so se predstavili s skladboFemme Fatale, pod katero se je podpisal tudi Chris Gehringer s svojo produkcijo. Pesem pa je fantom na Instagramu pohvalil tudi Stingov bobnar, Manu Katche.Začetek poletja 2020 so Imset zapečatili s pozitivno baladoLajf, ki je osvojila radijske lestvice.

Zaradi za številne glasbenike težjega obdobja, ki je prineslo pomanjkanje koncertov, se je skupina Imset odločila za najbolj nor koncert, ki ga v Sloveniji še ni bilo. Fantje so na 70 metrih privezani na vrvi viseli s TR3 stolpnice v Ljubljani in odigrali koncert v živo. Spremljali smo jih lahko 70 metrov nižje na trdnih tleh ali pa na družbenih omrežjih. Konec maja pa so oboževalce razveselili z že omenjenim singlom All The Same.Zanj so posneli tudi videospot, ki produkcijsko velja za enega najbolj dodelanih videospotov v Sloveniji, nastal pa je pod taktirko režiserja Matica Gabriela, s katerim so že sodelovali pri videospotu Lajf.