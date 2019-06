Siddharta in Foals češnji na torti prvega dne INmusic festivala

14. izdajo INmusic festivala je na peklensko vroč prvi festivalski dan odprla slovenska alter rock zasedba Infected, nato so se zvrstili Kurt Vile, The Hives, Skindred, Johnny Marr, Foals, za samo češnjo na torti pa je nastopila še domača rock velesila, Siddharta.

SIddharta so bili češnja na torti prvega dne 14. INmusic festivala v Zagrebu. FOTO: Miro Majcen

Prvi dan letošnjega festivala INmusic na zagrebškem Jarunu se je začel in končal s slovenskimi zasedbami. Kot prva je na glavni oder stopila alternativna rock zasedba Infected, ki obstaja pet let, s svojim edinstvenim zvokom in nalezljivo koncertno energijo pa so poskušali že od 17. ure naprej predramiti vedno bolj zbirajoče se občinstvo letošnjega festivala. Mesto na njem so si prislužili na natečaju INmusic Breakthrough in tako dobili čast, da so kot prvi nastopili na osrednjem odru. Naslednja je bila na odru reška kantavtorica Stephany Stefan, ki je pred dvema letoma objavila EP Clouds, letos pa objavila prvenecIridescent. S svojim barvitim nastopom je dala vedeti, da je zanimiva in celovita umetnica, saj se poleg glasbe ukvarja tudi s fotografijo in kombinira gledališke, plesne in cirkuške veščine.

Benji Webbe je prvi glas Skindred, s katerim smo opravili tudi intervju. FOTO: Miro Majcen

Kurt Vile je s svojo zasedbo The Violators pokazal, zakaj je eden bolj hvaljenih kantavtorjev, multi-instrumentalistov, pevcev in glasbenih producentov današnjega časa. Da je njegov najljubši zgled in idol Bob Dylan, ni težko spregledati, občinstvo pod glavnim odrom pa je s svojim psihadeličnim indie folk-rockom dobro pripravil na naslednjo zasedbo. Vmes so na OTP World Stageu nastopili britanski "hard reggae" prvaki Skindred, ki jih vodi neumorni Benji Webbe. Nastop so pričeli z zvoki zasedbe AC/DC, frontman pa je instantno spodbudil nadebudneže pod odrom, da so poskakovali v ritmih, mu odgovarjali na vsak namig in mu jedli iz roke. Vmes smo lahko zaslišali mantre "rokenrol je rešil mojo dušo", nadaljevali so tudi v rap ritmih, saj smo zaslišali tudi sample pesmi California Love kot jo poznamo v izvedbi Dr. Dreja in 2paca. Njihov namen, da ljudi pripravijo do norenja in divjega poskakovanja, je nedvomno uspel, zagotovo pa so pridobili tudi kup novih privržencev. Sicer pa jih lahko avgusta znova pričakujemo tudi v Sloveniji, in sicer na 2. Castle Kolpa Festivalu. "Želim, da naša glasba združuje ljudi, da pozabijo na skrbi in da se predajo glasbi in uživajo," nam je po nastopu povedal Webbe. Več o Skindred pa kmalu, v intervjuju. The Hives so švedski rokenrolerji, oblečeni monokromatsko, v črno-belo kombinacijo, obstajajo več kot četrt stoletja, s svojo glasbeno mešanico pa se poklanjajo koreninam rokenrola, ki spominjajo na rock-a-billy in najboljše čase rokenrola. Pravzaprav pa so post-punkovski rokenrolerji, ki jim, kot se zdi, nikoli ne zmanjka energije. PevecPelle Almqvist (Howlin' Pele) skače kot "utrgan", skrbi, da si ne pokvari pričeske, ter vrti in meče mikrofon, kot da bi se te veščine učil pri samem Rogerju Daltreyju iz The Who.

Frontman eksplozivne zasedbe Foals v "elementu" med občinstvom. FOTO: Miro Majcen

Johnny Marr si je v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja naredil ime kot genialni kitarist iz zasedbe The Smiths, v kateri sta bila s pevcem Morrisseyjem edinstveni tandem. Marr je potem stopil na pot samostojne kariere, vmes sodeloval v super zasedbi Electonic (z Bernardom Sumnerjem iz New Order in Neilom Tennantom iz Pet Shop Boys). 55-letni Marr deluje sveže in uigrano, čeprav, roko na srce, še vedno najbolj "zadane" prav z izvedbami pesmi Smithsov. Slišali smo lahko Bigmouth strikes again, Stop me if you think you've heard this one before, How soon is now?, Getting away with it(Electronic), presenetljivo tudiI feel you (Depeche Mode), za konec pa seveda neprogrešljivo Smiths himno There's a light that never goes out.

Martinčkanje na skalah je premamilo marsikoga ... FOTO: Miro Majcen

Osrednje zvezde prvega dneFoalsso na oder stopili po 23. uri, pokazali pa so, zakaj so eni od najbolj hvaljenih mladih glasbenih moči iz Oxforda, ki obstajajo poldrugo desetletje. Frontman Yannis Philippakis rad s svojo kitaro zaide med obinstvo, vrhunec pa so pripravili za sam konec, ko je naročil celotnemu avditoriju naj počepne, dokler zasedba ni eksplodirala v zaključno preigravanje. Številni Slovenci pa so čakali še na zaključni "šus", ko je četrt pred eno uro zjutraj na oder stopila še domača velesila Siddharta."Večino svojega časa smo namenili slovenskemu izvajanju, če bi se bolj trudili na tujem in v angleščini, potem bi morda prišli do nekega rezultata. A potem ponavadi postaneš približek nečemu, večina nas je dobro sprejela v slovenščini, tudi v tujini. Sploh Poljaki, tudi Nemci so si masikateri tekst zapomnili kar fonetično. Na Hrvaškem smo redni gostje v zadnjih desetih letih, Tvornica Kset, Aquarius, bili smo tudi v Varaždinu na Špancirfestu," nam je pred nastopom povedal basist Jani Hace.

Ena glavnih atrakcij, ko pade noč, je vsekakor Teslin stolp. FOTO: Miro Majcen

Sicer pa se tudi sami veselijo nekaterih izvajalcev, ki bodo na tem festivalu."Tuji festivali so mi všeč, glede na zasedbe, ki tam nastopajo. Na INmusicu se najbolj veselim The Cure,"nam je razložil kitarist Primož Benko."Jaz se veselim Johnnyja Marra, čutim nekakšen dolg iz 80. let. Poje podobno kot Morrissey, sta bila v isti manchesterski osnovni šoli," se je malce pošalil Hace."Rituali pred špilom so podobni povsod, malce večji oder, več ljudi, drugačna odgovornost, važno pa je, da se povežemo pred špilom in da se začutimo kot bend, izvedemo svojo rutino," je o pripravi na nastope povedal Primož.

FOTO: Miro Majcen