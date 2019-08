Slovensko-hrvaški duo v novi pesmi z vsem znano romsko melodijo

Duo Vanillaz , ki ga sestavljata Slovenec Miha Pajk in Hrvat Marko Bucić , sta v novi pesmi Ederlezi uporabila vsem znano romsko melodijo. Pesem je po predvajanju na Ultri Europe v Splitu požela veliko zanimanja. Kot sta za naš portal povedala fanta, so se prošnje in vprašanja, kje lahko slišijo Ederlezi, kar vrstila.

"Pred dvema letoma sva slišala pesem Dikanda Ederleti in v trenutku sva se odločila 'semplirati vokal'," je za 24ur.com povedal 33-letni Miha in dodal: "To je bil nek trenutni navdih, pesem je bila narejena in nekako obstala na najinem računalniku." Kot je povedal, sta lani za festival v Bosni in Hercegovini želela pripraviti nekaj posebnega in sta pesem Ederlezi ponovno obudila, jo osvežila in pripravila v takšni različici, kot jo predvajata danes. Doda, da je bila ideja skupna: "Kot je to pravilo za vse najine projekte."Fanta že nekaj časa iščeta nekaj, kar bi izhajalo iz religije, etno zvok, ki bi pritegnil in kot pravi Miha: "Mislim, da sva bila tu kar uspešna. Se pa zdaj razvija že nova ideja, ki bo nekakšno nadaljevanje tega zvoka."

Prvo in peto mesto še preden je bila pesem izdana

"Komaj sva čakala, da končno različico predstaviva na Ultra Europe in iskreno, takšnega odziva nisva pričakovala," navdušeno pove Miha in dodal, da je pesem na aplikaciji Shazam na Hrvaškem trenutno na petem mestu priljubljenosti in v Zagrebu na prvem mestu:"In vse to, še preden je bila pesem izdana."