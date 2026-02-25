'Slovensko občinstvo ne oprosti, dati moramo svoj maksimum!'

Parni Valjak je za marsikoga sinonim dobre zabave. Skupina ima oboževalce po celotni regiji, navdušenje nad njihovo glasbo ni usahnilo niti, ko so za nekaj let prekinili svoje delovanje, niti ko je umrl legendarni pevec Aki Rahimovski. Danes z novim glasom Igorja Drvenkarja izdajajo nove pesmi in polnijo največje koncertne dvorane po Balkanu.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev

Parni Valjak Arhiv izvajalcev















V sklopu svoje turneje 50 ob častitljivi obletnici prihajajo tudi v Ljubljano, kjer bodo pred slovenskim občinstvom poskrbeli za pravi rock'n'roll spektakel. "Slovensko občinstvo ne odpušča in treba je dati vse od sebe. Vsakič, ko nastopamo v Sloveniji, nam je resnično pomembno, da smo tudi sami v najboljši formi in da enostavno odidemo kot zmagovalci. Mislim, da bo tako tudi v Stožicah," je pred koncertom povedal Husein Hasanefendić - Hus.