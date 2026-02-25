'Slovensko občinstvo ne oprosti, dati moramo svoj maksimum!'

Parni Valjak je za marsikoga sinonim dobre zabave. Skupina ima oboževalce po celotni regiji, navdušenje nad njihovo glasbo ni usahnilo niti, ko so za nekaj let prekinili svoje delovanje, niti ko je umrl legendarni pevec Aki Rahimovski. Danes z novim glasom Igorja Drvenkarja izdajajo nove pesmi in polnijo največje koncertne dvorane po Balkanu.
V sklopu svoje turneje 50 ob častitljivi obletnici prihajajo tudi v Ljubljano, kjer bodo pred slovenskim občinstvom poskrbeli za pravi rock'n'roll spektakel. "Slovensko občinstvo ne odpušča in treba je dati vse od sebe. Vsakič, ko nastopamo v Sloveniji, nam je resnično pomembno, da smo tudi sami v najboljši formi in da enostavno odidemo kot zmagovalci. Mislim, da bo tako tudi v Stožicah," je pred koncertom povedal Husein Hasanefendić - Hus.
V pogovoru sta se nam pridružila tudi pevec Igor Drvenkar in klaviaturist Berislav Blažević - Bero. Zanimalo nas je, ali so že uspeli kaj smučati v teh zimskih dneh, koliko jim pomeni Ljubljana, kakšno novo dinamiko je v skupino prinesel 34-letni Igor ter katera je najljubša pesem pevčeve nekaj več kot mesec dni stare hčerke.
