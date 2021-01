Slovensko pevko Kim Begović opazil britanski izvajalec Yungblud

V dneh, ko je javno življenje omejeno, se je mlada glasbenica večkrat usedla za klavir in pripravila nov glasbeni material, v vmesnem času pa je oboževalcem večkrat postregla s priredbami in to kar na svojem Instagramu. In prav nič drugače ni bilo pred dnevi, ko je objavila kratko priredbo skladbe Parents , ki jo izvaja britanski glasbenik Yungblud , ki je v preteklem letu prejel nagrado MTV za najbolj obetavnega izvajalca preteklega leta.

"Ko sem opazila njegovo glasbo, se je v meni nekaj zgodilo. Ne znam pojasniti, vendar se je nekaj premaknilo. Ob njegovi glasbi sem dobila občutek, da je glasba svet, v katerega se lahko vedno zatečem in kjer se počutim res domače," je povedala Mariborčanka, ki je pred leti stala tudi na odru oddaje Britain's Got Talent.

Ta vikend pa je bil za njeno glasbeno pot usoden. Takoj po objavi je Yungblud opazil talentirano pevko in njen posnetek objavil v svojiInstagram zgodbi. 20-letna Kim pravi, da se je njen nenadoma telefon začel tresti od prejetih obvestil, dogodkov pa sprva ni znala povezati: "Na neki točki je moj telefon skorajda ni več dohajal obvestil, ki sem jih prejemala od Instagrama. Ko sem odprla svoj telefon sem padla v šok. Bila sem šokirana, niti v sanjah si nisem predstavljala, da bom imela kdaj možnost, da bi moja glasba prišla ravno do glasbenika, ki je do tega trenutka moja največja glasbena inspiracija. Večkrat sem poslušala njegove intervjuje in ravno on me je inspiriral, da sem končno izstopila tudi iz cone udobja."

"V trenutku je baza njegovih oboževalcev priromala tudi na moj instagram. Ko sem videla, da je objavil moj posnetek, mi je šlo na jok," je povedala Kim Begović.