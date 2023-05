Slovo legende: Tina Turner je darilo, ki bo vedno 'preprosto najboljše'

V nadaljevanju je dodala, da je Tina Turner vsem, ki so se soočali s podobnimi izzivi kot ona in živeli v strahu, pokazala, kako lepa je lahko prihodnost, če je ta polna ljubezni, sočutja in svobode. "Njene zadnje besede meni in zame so bile: 'Nikoli me nisi posnemala. Namesto tega si segla globoko v svojo dušo, našla svojo notranjo Tino in jo pokazala svetu.'" Bassettova je poudarila, da bo te besede do konca svojih dni držala blizu srca ter da je počaščena, da je lahko poznala takšno ikono. "Tina Turner je darilo, ki bo vedno "preprosto najboljše."

"Bil sem prejemnik dobrote, energije, ustvarjalnosti in nadarjenosti Tine Turner – ženske, ki je začela na podeželskih poljih bombaža v Nutbushu v Tennesseeju in se prebila do samega vrha. Tina je bila zame velik navdih in to ostaja še danes. Ljubim te, Tina. Počivaj v miru," je še dodal.

Tudi Magic Johnson , legenda lige NBA, se je na spletu poklonil pokojnici. "Počivaj v miru, ena mojih najljubših ustvarjalk, legendarna kraljica rokenrola, Tina Turner. Velikokrat sem jo videl v živo in imela je daleč najboljše nastope, vredne svojega denarja. Tina je imela med svojimi nastopi toliko energije in bila je prava zabavljačica. Ustvarila je pot za druge velike zabavljače, kot sta Janet Jackson in Beyoncé, in njena zapuščina se bo nadaljevala z vsemi visoko energičnimi izvajalci."

Beyoncé , ki je leta 2008 s Turnerjevo nastopila na podelitvi grammyjev, je zapisala: "Moja ljubljena kraljica. Ljubim te neskončno. Tako sem hvaležna za tvoj navdih in pot, ki si jo utrla. "Bila si moč in trdoživost, utelešenje moči in strasti. Vsi imamo tako srečo, da smo bili priča tvoji prijaznosti in čudovitemu duhu, ki bo za vedno ostal. Hvala za vse, kar si storila."

"Tina Turner je bila surova. Bila je močna. Bila je neustavljiva. In bila je brez zadržkov – govorila in pela je svojo resnico v veselju in bolečini, zmagoslavju in tragediji. Danes se pridružujemo oboževalcem po vsem svetu in se spominjamo kraljice rokenrola ter zvezde, katere svetloba ne bo nikoli ugasnila," sta sporočila Barack in Michelle Obama, nekdanji ameriški predsednik in prva dama. "Na milijone ljudi se je zgrinjalo na njene koncerte. Njeni visokooktanski plesni nastopi so bili legendarni. Njene kultne uspešnice – med njimi Proud Mary, The Best in What's Love Got to Do with It – še vedno cenijo in prepevajo generacije oboževalcev," sta sporočila sedanji predsednik ZDA Joe Biden in njegova soproga Jill.

"Poleg tega, da je bila Tina talent, ki je bil enkraten v generaciji in je za vedno spremenil ameriško glasbo, je bila izjemna tudi njena osebna moč. S premagovanjem težav in celo zlorab si je ustvarila kariero, ki je ostala za vse čase, ter življenje in zapuščino, ki sta bila povsem njena. Z Jill pošiljava ljubezen in molitve njenemu možu Erwinu, preostali družini Turner in oboževalcem po vsem svetu, ki danes žalujejo za žensko, za katero se strinjajo, da je bila preprosto najboljša," sta dodala.