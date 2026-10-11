Smacked: Japonska publika je zelo spoštljiva in pristno vesela

Nedavno ste se vrnili s turneje po Japonski. Kako je prišlo do tega?

Smacked je bend, ki živi in diha za nastope v živo. Že od začetka je bila ideja čim več nastopati tudi v tujini in potovati po svetu. Zaradi koncertov in turnej po Evropi ter oglaševanja naše glasbe prek družbenih omrežij nas je opazila tudi agencija na Japonskem, ki je že gostila punk-rock bende, kot so Comeback Kid, A Wilhelm Scream, Belvedere, Chaser ...

Smacked so navdušeni nad Japonsko. FOTO: Arhiv izvajalca

Stopili so v stik z nami in nas povabili v njihovo čudovito državo. Hkrati so ugodili vsem našim željam in nam organizirali vse potrebno: od instrumentov, hotelov pa do turističnih ogledov. Mi smo prišli tja dejansko samo z zobno ščetko (smeh). Turneja po Japonski je bila od nekdaj naša velika želja, zato smo bili njihovega povabila zelo, zelo veseli!

Kako so na Japonskem sprejeli vašo glasbo?

Na Japonskem je punk-rock zelo priljubljena zvrst. Glede na to, da so naša besedila v angleščini, je seveda glasba bolj dosegljiva tudi tuji publiki. Našo glasbo in nas so sprejeli z navdušenjem. Vsi koncerti so bili intenzivni – žurka pa vsak večer na vrhuncu, kot se za punk-rock koncert spodobi.

Kakšna je japonska publika?

Japonska publika je v prvi vrsti zelo spoštljiva in pristno vesela. Zanimivo je, kako so na začetku v veliki večini malo zadržani, ko pa smo začeli s prvimi udarci po bobnih in rifi na kitarah, so zavore popustile. Uživali so, skakali ter sodelovali pri vseh elementih našega nastopa – metanju z odra, mosh pitu in drugem.

Smacked pravijo, da je japonska publika zelo spoštljiva in pristno vesela. FOTO: Arhiv izvajalca

Najbolj prijetno presenečenje pa je bilo, da so na vsakem koncertu bili poslušalci, ki so nas že poznali ter naše komade in besedila znali na pamet. To je zares čudovit občutek, ki – pa naj se sliši še tako osladno – pogreje srce in poskrbi za dodaten adrenalin na odru!

Japonci so znani po svojem občutku za organizacijo. Kakšna je vaša izkušnja sodelovanja z njimi? Kje vse ste nastopali?

Turneja je obsegala 5 koncertov – trije so bili v Tokiu in njegovi okolici, eden v Nagoyi in eden v Shigi. Od trenutka, ko so nas pobrali na letališču, pa do našega odhoda, je bila organizacija na visokem nivoju, tako da potrjujemo to njihovo lastnost.

Bobnar Andraž in basist Jaka na eni od ulic na Japonskem. FOTO: Arhiv izvajalca

Vedno so bili točni, ko so nas prevažali okrog. Ob prihodu v klube so nas na odru že čakali pripravljeni instrumenti, tako da smo se lahko kar lotili tonske vaje. Hkrati je bilo osebje v klubih zelo prijazno in gostoljubno, tonski mojstri pa zelo natančni in strokovni – vedno so si vzeli čas za nas ter poslušali naše želje, miksi in končni zvok z odra pa so bili v nulo! Tega smo bili vedno znova veseli ter hvaležni za to.

Ste punk rock bend, Japonci pa so znani po tem, da je to žanr, ki je pri njih zelo priljubljen. Po čem se, po vaši izkušnji, razlikujejo od Slovencev oziroma Evropejcev?

Res je, metal in punk-rock sta pri njih zelo priljubljena žanra. Ravno zaradi te priljubljenosti je na Japonskem nastopalo že ogromno glasbenih skupin našega žanra. Kot smo omenili že prej, so na začetku koncerta nekoliko zadržani, potem pa zavore popustijo in se zelo sprostijo.

Presenečeni smo bili tudi nad tem, da so vse predskupine, ki so si delile odre z nami, imele glasbeno opremo najvišjega ranga. Tega pri nas niti drugje v Evropi ne vidiš. Tudi sami smo sicer mnenja, da ne potrebuješ najboljše opreme, da zveniš dobro, ampak zdi se, da tako razmišljanje tam ne obstaja. Obenem so bile vse predskupine izjemne – odlična glasba in energični nastopi!

Smacked pravijo, da se bodo še vrnili na Japonsko. FOTO: Arhiv izvajalca

Izpostavili pa bi še to, da so Japonci veliki ljubitelji mercha (promocijskih izdelkov), ki smo ga prodali res veliko. Prav tako imajo navado in pričakujejo, da se najpozneje 15 minut po koncertu prikažeš v bližini stojnice s produkti, kjer se jim moraš podpisati na vse izdelke, ki so jih kupili, ter se fotografirati z njimi. To smo že večkrat doživeli, ne pa v takem obsegu (smeh). Seveda nam to ni bil problem, z veseljem in hvaležnostjo smo jim ugodili.

Kaj ste, ob glasbi, še izkusili na Japonskem? Se vam je pripetila kakšna zanimiva stvar, imate kakšno zabavno anekdoto?

Njihovo hrano in pijačo – seveda! Imajo zelo dobra piva. Imeli pa smo tudi nekaj časa, da smo si ogledali kakšno znamenitost ter se sprehodili po ulicah Tokia. Na povabilo smo obiskali tudi naše rojake na slovenskem veleposlaništvu v Tokiu, kjer nas je sprejel slovenski veleposlanik. Precej smo se nasmejali, ko smo ugotovili, da nihče nima prav zares nič primernega za obleči za takšen obisk. Ampak se niti nismo sekirali – predstavljamo punk-rock kulturo in tako smo tudi oblečeni.

Smacked na slovenskem veleposlaništvu na Japonskem. FOTO: Arhiv izvajalca

Anekdot se je nabralo veliko. Mogoče je omeniti slabo izkušnjo iz Tokia, kjer smo spali v enem izmed njihovih znamenitih hotelov, kjer spiš v kapsulah. Sredi noči je v hotel prišel izjemno pijan Japonec, ki je pobruhal svojo in še nekaj drugih praznih kapsul. Verjetno sploh ne bi vedeli za to, ampak je osebje hotela za krivca obtožilo našega basista Jakca. Zagrozili so s kaznijo okrog 300 evrov. Kar nekaj časa in pregovarjanja je bilo potrebnega, da so šli pogledat nadzorne kamere ter ugotovili, da nimajo pravega krivca in se opravičili Jakcu. Precej smo se nasmejali na račun bruhalca kapsul ... seveda je to tema za nov komad.

Kaj vam bo najbolj ostalo v spominu v tej celotni izkušnji? Bi še ponovili? Kaj bi spremenili, če kaj?