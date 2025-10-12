Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Smisel za humor izjemne Taylor Swift

Ljubljana, 12. 10. 2025 11.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Matjaž Ambrožič
Komentarji
3

Leon Thomas prevzel funk

TAYLOR SWIFT - The Fate of Ophelia

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

So še boljše, a naj prva izpostavljenka ostane popevka kar The Fate of Ophelia. Novi album Taylor Swift z naslovom The Life of a Showgirl je prodajna bomba in bo to ostal vsaj še deset mesecev ali celo dlje. Hkratno jesensko, božično in pomladno zmago si je nadarjena Taylor Swift prislužila z nasprotjem kot ga je doživel nesrečen Shakespearov lik. Srečno zaljubljena Taylor Swift nas torej malček zavaja. A v poenostavljenem humornnem zasuku je skrita vsa radost, predvsem pa songovska izjemnost, ki jo, kot omenjeno, Taylor Swift izpove v vseh enajstih napevih, ki na na njene dvanajstem albumu sledijo temu singlu.

Ocena: 4,5

 

LEON THOMAS - Just How You Are

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Poje skoraj tako kot Lenny Kravitz, čeprav zna tudi drugače, povsem drugače. Leon Thomas je broadwayski pevec in igralec, ki se zdaj celostno predaja drugačni artistični poti. Njegova tvorna sodelovanja s SZA in Kanye Westom ter drugimi solisti so ga že približali širšemu občinstvu. A kljub temu je raznorodni ustvarjalec našel čas celo za nastopa na aktualnih albumih oregonskega eksperimentalnega raperja Aminéja in londonskega jazzovskega saksofonista Venne. Tale komad je čista funky bomba, ki jo Thomasu zagotovo zavida tudi Anderson Paak. Nadaljevanje pevčevega drugega albuma Mutt (2024) očitno sledi kmalu.

Ocena: 5

 

JUSTINE SKYE - YAP

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

House-soul zdaj končno tudi iz avtohtonih ameriških logov! Medtem ko je trend, ki so ga vzpostavile producentke, DJ-ke in nato (ali pa začetno) povprečne vokalistke (Rochelle Jordan, Tokimonsta, Tsha, Sofia Kourteris, Peggy Gou ipd.) v velikem razmahu, se tudi soularska prevska baza spogleduje s čistejšo elektronsko plesno dinamiko. 30-letna Newyorčanka je po neuspehu drugega albuma, ki ga je pridelala skupaj s producentom Timberlandom, ostala na visoko-dinamični vibraciji. Tej zvokovni podstati pa še kako manjka dobrih, kaloričnih vokalov. Justin Skye ima vnovič odprto pot do zaznavnih uspehov.

Ocena: 4

 

BON IVER FT. DIJON & FLOCK OF DIMES - Day One

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eksperimentalni gospel folk soul (in še kaj) zdaj lahko uživamo tudi od spremljanju videa. Gre za single z zadnjega albuma vedno zelo posebnega ameriškega nu-folk benda, ki naj bi s spomladi izdanim albumom Sable, Fable dokončno sklenil svoje ustvarjalno potovanje in se razformiral. Ker semi-baladna Day One predstavlja nepričakovan diskografski manever, se lahko pripeti, da resnica o koncu izjemno uspešne in vplivne zasedbe iz Wisconsina postane vprašljiva. Kar naj.

Ocena: 3,5

Poslušalnica glasba skladba Taylor Swift album
Naslednji članek

Glasbeniki združili moči in pripravili interpretacijo Ode radosti

SORODNI ČLANKI

Nova serenada benda MRFY

Biffy Clyro drvijo po ustaljenih vzorcih

Doja Cat s himno iz budoarjev

Na sanjav dnevni sprehod z Moon Pando

Zaljubljeni 2Nite z mercedesom na ranč

Z albumom Anemoia poletje še ne odhaja

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
3320.
12. 10. 2025 11.27
-1
Taylor Swift 🤦🏻‍♂️
ODGOVORI
1 2
Diego14
12. 10. 2025 11.18
+3
Evo ga...spet ta
ODGOVORI
4 1
osiveli_ritmični_gimnastik
12. 10. 2025 12.06
Pozdravček, Homofob.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286