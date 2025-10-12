Smisel za humor izjemne Taylor Swift

TAYLOR SWIFT - The Fate of Ophelia

So še boljše, a naj prva izpostavljenka ostane popevka kar The Fate of Ophelia. Novi album Taylor Swift z naslovom The Life of a Showgirl je prodajna bomba in bo to ostal vsaj še deset mesecev ali celo dlje. Hkratno jesensko, božično in pomladno zmago si je nadarjena Taylor Swift prislužila z nasprotjem kot ga je doživel nesrečen Shakespearov lik. Srečno zaljubljena Taylor Swift nas torej malček zavaja. A v poenostavljenem humornnem zasuku je skrita vsa radost, predvsem pa songovska izjemnost, ki jo, kot omenjeno, Taylor Swift izpove v vseh enajstih napevih, ki na na njene dvanajstem albumu sledijo temu singlu.

Ocena: 4,5

LEON THOMAS - Just How You Are

Poje skoraj tako kot Lenny Kravitz, čeprav zna tudi drugače, povsem drugače. Leon Thomas je broadwayski pevec in igralec, ki se zdaj celostno predaja drugačni artistični poti. Njegova tvorna sodelovanja s SZA in Kanye Westom ter drugimi solisti so ga že približali širšemu občinstvu. A kljub temu je raznorodni ustvarjalec našel čas celo za nastopa na aktualnih albumih oregonskega eksperimentalnega raperja Aminéja in londonskega jazzovskega saksofonista Venne. Tale komad je čista funky bomba, ki jo Thomasu zagotovo zavida tudi Anderson Paak. Nadaljevanje pevčevega drugega albuma Mutt (2024) očitno sledi kmalu.

Ocena: 5

JUSTINE SKYE - YAP

House-soul zdaj končno tudi iz avtohtonih ameriških logov! Medtem ko je trend, ki so ga vzpostavile producentke, DJ-ke in nato (ali pa začetno) povprečne vokalistke (Rochelle Jordan, Tokimonsta, Tsha, Sofia Kourteris, Peggy Gou ipd.) v velikem razmahu, se tudi soularska prevska baza spogleduje s čistejšo elektronsko plesno dinamiko. 30-letna Newyorčanka je po neuspehu drugega albuma, ki ga je pridelala skupaj s producentom Timberlandom, ostala na visoko-dinamični vibraciji. Tej zvokovni podstati pa še kako manjka dobrih, kaloričnih vokalov. Justin Skye ima vnovič odprto pot do zaznavnih uspehov.

Ocena: 4

BON IVER FT. DIJON & FLOCK OF DIMES - Day One

Eksperimentalni gospel folk soul (in še kaj) zdaj lahko uživamo tudi od spremljanju videa. Gre za single z zadnjega albuma vedno zelo posebnega ameriškega nu-folk benda, ki naj bi s spomladi izdanim albumom Sable, Fable dokončno sklenil svoje ustvarjalno potovanje in se razformiral. Ker semi-baladna Day One predstavlja nepričakovan diskografski manever, se lahko pripeti, da resnica o koncu izjemno uspešne in vplivne zasedbe iz Wisconsina postane vprašljiva. Kar naj.

Ocena: 3,5