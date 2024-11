'Smo kot poroka ekstremov, seksa in smrti!'

Me veseli, a ne bi šel tako daleč, da bi rekel, da sem modrejši (smeh), vsaj ne v vsakem pogledu, čeprav smo vedno stremeli k temu, da smo karseda ostali zvesti sami sebi. Vedno smo bili precej za našo sceno, za okultno, za vse, kar Cradle of Filth sporočamo v svojih pesmih. Vedno so nas zanimali filmi in glasba iz filmov, kar smo skušali prenesti tudi na oder, smo skupina kreativnih ljudi in marsikaj nas navdihuje in nam daje zagon. Dejal bi, da smo močnejši kot kdaj koli, imamo dobro ekipo, menedžerje, odvetnike. Čeprav se slednje sliši smešno, so dandanes nujno potrebni za pomoč in vodenje uspešnega benda. Nekaj časa je trajalo, da smo prišli do te točke, da imamo nekakšno družino, ki je dobra podlaga za današnje udejstvovanje v glasbi, sploh v času po kovidu, ko sta začela kraljevati AI (umetna inteligenca op. a.) ter digitalne platforme, kakršen je Spotify. Vse te stvari lahko demotivirajo ljudi, a imamo zelo dobre sodelavce, ki so motivirani in dobro funkcionirajo v svojih vlogah.

Na svetovnem spletu je prebrati kar nekaj komentarjev, da tudi po 30 letih vaša glasba še vedno zveni navdušujoče, zagnano in izvirno. Kako se odzivate na tovrstne navedbe in kakšne so vaše misli ob bok temu, kar počnete zdaj, ko ste v abrahamovskih letih, starejši in modrejši?

Dlje kot se časovno oddaljujemo od teh filmov, ki so bili posneti pred pol stoletja ali več, obstaja možnost, da jih naši oboževalci morda sploh niso videli ali pač v drugačni luči, od časa, ko smo odraščali mi in jih doživeli iz prve roke. Tudi glasba iz obdobja "Hammer Horror" je precej poceni, kot tudi filmi, a so po svoje vseeno pristni, saj niso uporabljali ne računalniške grafike ne umetne inteligence, kar je nekaj povsem drugega kot Marvelovi Maščevalci ali trenutni "blockbusterji" po kino-multipleksih. A so bili narejeni s strastjo in integriteto, kar nam je ostalo globoko v spominu. Hkrati pa je šlo za globoke povezave z okultnimi temami, leta 1966 je bil velik povratek, studio Hammer je bil nato že malce v zaostanku. Vse to pa je imelo korenine v okultnem in nadnaravnem, kar so teme, ki so nam bile vedno blizu, kot tudi filmi iz 80. let in kasneje.

Težko rečem, saj gledam na stvari od znotraj navzven, mislim pa, da smo napredovali, da smo si še bolj blizu, kot družina. Res je, da smo imeli veliko sprememb v postavi, kot pri kakšni reviji ali radijski postaji, saj se tovrstne menjave dogajajo vsepovsod. Ponavadi zaradi družinskih obveznosti, ljudje želijo iti po svoje, ali pač obupajo nad glasbo. A zdi se, da smo končno osvojili odnose med seboj, v zadnjih nekaj letih tako delamo na polno, opustil sem tudi delo z drugo zasedbo Devilment. Delamo z Dezom in Anastasio Fafara, on je poznan iz Coal Chamber in Devildriver, je eden mojih najboljših prijateljev ter tudi menedžer, oba pa skrbita, da imamo uspešne turneje in smo zelo produktivni.

Je pa tudi res, da vse te teme prenašate v svojo glasbo že od samega začetka. Zakaj se vam zdi tako fascinantno, da to raziskujete v svoji glasbi?

Vzgojili so me v tem okolju, že oče mi je bral grozljive zgodbe, od mladih let sem odraščal ob klasičnih grozljivkah, živeli smo na angleškem podeželju, ki je bilo potopljeno v folkloro preganjanja čarovnic. V šoli sem imel sošolke, ki so praticirale čarovništvo, kar je ostalo z mano, okultizem pa me je zanimal tudi v najstniških letih, ko sem se seznanil s heavy metalom in takoj začel poslušati zasedbe kot so Mercyful Fate, Venom, Slayer, Ozzy Osbourne, za Black Sabbath sem bil že kar malce pozen, najbolj me je zagrabil thrash metal. Vedno je bil to del mojega sveta, še vedno živim v bližini Suffolka, ki je veljal za območje čarovnic, še vedno sem v stiku z ljudmi, s katerimi sem odraščal. Zato se mi je zdelo naravno, da to prenesem v svojo glasbo, od klasičnih kompozicij do okultne literature in dekadentne umetnosti, grozljivk itd.

Pa mora biti vaša glasba brutalna, krvava, bogokletna, ali ste bolj usmerjeni v to, da bi oboževalcem ponudili kaj novega, kaj drugačnega, kar mora seveda biti všeč tudi vam?

Ne ves čas, sicer pa smo imeli tekom let veliko neobičajnih sodelovanj, od Bring Me The Horizon pa do Eda Sheerana. Radi imamo velikanska nasprotja, kot poroka ekstremov - seks in smrt, noč in dan. Radi presenetimo ljudi, da smo na robu, tudi novi album bo izviren in svež, kar je v teh časih precej težko. Saj je bilo že vse storjeno in posneto, veliko skupin nas je že posnemalo, okultno je včasih pomenilo skrito, danes pa imate že vse na svetovnem spletu ali si lahko naročite prek Amazona. Torej gre za širši spektrum, večjo izbiro in vse je manj skrivnostno. Kar je skrivnostno, pa najbolj pritegne človeško domišljijo.