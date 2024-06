'Smo Pomaranča in igramo heavy metal!'

Seveda so tudi Metalsteel že skoraj veterani na domači heavy metal sceni, saj delujejo že od leta 1999, ko so bili člani še v rosnih letih, in letos obeležujejo že četrt stoletja delovanja. "Delati je treba z ljudmi, ki jim zaupaš, ki delijo tvojo umetniško vizijo in verjamejo v tvoje delo," nam je lani zaupal kitarist Rok Tomšič , ko so izdali svoj osmi album Spomenik, s katerim so se poklonili domačim hard'n'heavy vzornikom iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja.

Med njimi so kajpak tudi Pomaranča, Requiem, Sarcasm, YUNK, Šank Rock in drugi, Metalsteel pa so pred evforičnim in razprodanim Kinom Šiška pokazali, da imajo dovolj kilometrine, da so odrsko prepričljivi in so z izdatno dozo energije odigrali slabo urico programa, s katerim so se sprehodili čez nekatere bistvene točke svojega 25-letnega ustvarjanja.

Prav Madbringer pa je bila prvi eksplozivna pesem večera, ko je v dvorani takoj temperatura narasla na vrelišče, zaplapolala pa je tudi črno-bela Pomaranča zastava, ki je bila primeren dodatek k arhivskim posnetkom, ki so se večino časa vrteli na stranskih ekranih oz. belih ponjavah, hkrati pa so jih mešali še z "živim" dogajanjem na odru.

Kako dobro so ogreli ozračje, je bilo občutiti že ob samem začetku, četrt na 22. uro, ko so na oder prišle glavne zvezde večera, legendarna zasedba Pomaranča, kjer se je "stari gardi", kitaristu Miju Popoviču in klaviaturistu Tomažu Žontarju , pridružila mlada generacija, v podobi pevca Matica Nareksa , basista Tilna Hudrapa , bobnarja Matjaža Winklerja , na kitari pa je pomagal še Edi Žorž , poznan po zasedbi Madbringer (Pomaranča tribute), za nekaj pesmi pa tudi klaviaturist Mitja Petrovič , ki je z njimi igral tudi v 90. letih prejšnjega stoletja.

Takoj je bilo zaznati, kako usklajeni so starejši in mlajši možje na odru, kako Nareksov glas zadane prav vse visoke tone, Hudrap in Winkler sta vrhunski ritem tandem, Žorž pa se kar zliva z Mijovimi solažami, ki so hitro ogrele njegove prste. Nadaljevali so s Poljub odprtih ust ter Ne verjemi očem, nato pa je za solažo na črno-belih tipkah poskrbeli še Žontar, ki je očitno dobro zvadil in povsem padel "nazaj not", čeprav menda ni igral štiri desetletja. A odloćitev, da se pusti prepričati, da spet stopi na oder, je bila očitno več kot pravilna.

"Smo Pomaranča in igramo heavy metal!" je bil moto večera, ki je požel največ navdušenja, hkrati pa je bila to Matičeva iznajdba, s katero je kajpak parafraziral legendarnega Lemmyja Kilmistra iz zasedbe Mötörhead. Za dodatni efekt so poskrbeli dimni topovi, pohvaliti pa velja tudi izjemen svetlobni park, ki je dodal piko na i celotnemu odrskemu šovu, ki se je tudi snemal.