Smokie ob 45. obletnici delovanja tudi pred slovenskim občinstvom

Na koncertu bo zasedba Smokie zaigrala svoje največje uspešnice, mnoge med njimi so vpisane v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj prodajane plošče vseh časov. Svetovne uspešnice, kot so Living next door to Alice, Have you ever seen the rain , Mexican girl, Oh Carol, Needles and Pins, For a few dollars more, Lay back in the arms of someone, If you think you know how to love me, Don't play your Rock'n'Roll to me in številne druge, bodo tako zagotovo odmevale iz grl ljubiteljev njihove glasbe, kot pred leti na kar dveh razprodanih ljubljanskih koncertih, so še zapisali organizatorji.