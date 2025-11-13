Smrt člana združila One Direction: Zayn Malik se je ponovno pridružil skupini

Smrt Liama Payna, ki je umrl lanskega oktobra, je fante, s katerimi so bili del skupine One Direction, zbližala. O tem priča tudi dejstvo, da se je pevec Zayn Malik odločil ponovno pridružiti skupini.

Potem ko je 32-letni Zayn leta 2015 senzacionalno zapustil izredno priljubljeno glasbeno skupino One Direction, se je posvetil samostojni karieri. Odnosi med njim in preostalimi člani skupine – Harryjem Stylesom, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom in Niallom Horanom – pa so postajali vse bolj napeti. Vrelo je vse do nedavne smrti Liama Payna, zaradi katere so fantje ponovno vzpostavili stik. Tuji mediji poročajo: "Čeprav je Liamova smrt srce parajoča, jih je združila. Najbolj žalostno od vsega pa je to, da je prav Liam najbolj goreče navijal za ponovno družitev."