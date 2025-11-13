Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Smrt člana združila One Direction: Zayn Malik se je ponovno pridružil skupini

London, 13. 11. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Zvezdnik Zayn Malik se je po poročanju tujih medijev ponovno pridružil zasedbi skupine One Direction, deset let po tem, ko jo je senzacionalno zapustil. Po njegovem odhodu so postali odnosi med člani skupine napeti, nedavna smrt Liama Payna, člana One Direction, pa jih je ponovno združila.

Smrt Liama Payna, ki je umrl lanskega oktobra, je fante, s katerimi so bili del skupine One Direction, zbližala. O tem priča tudi dejstvo, da se je pevec Zayn Malik odločil ponovno pridružiti skupini.

Potem ko je 32-letni Zayn leta 2015 senzacionalno zapustil izredno priljubljeno glasbeno skupino One Direction, se je posvetil samostojni karieri. Odnosi med njim in preostalimi člani skupine – Harryjem Stylesom, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom in Niallom Horanom – pa so postajali vse bolj napeti. Vrelo je vse do nedavne smrti Liama Payna, zaradi katere so fantje ponovno vzpostavili stik. Tuji mediji poročajo: "Čeprav je Liamova smrt srce parajoča, jih je združila. Najbolj žalostno od vsega pa je to, da je prav Liam najbolj goreče navijal za ponovno družitev."

Harry Styles, Liam Payne in Zayn Malik.
Harry Styles, Liam Payne in Zayn Malik. FOTO: Profimedia
Preberi še Louis Tomlinson: Liamova smrt nas je zbližala

Še več, Zayn se je vrnil k One Direction. Ponovno je bil namreč imenovan za poslovnega direktorja v njihovem podjetju PPM Music Limited. Novi dokumenti tako razkrivajo, da je naveden kot poslovni direktor skupaj s Harryjem, Louisom in Niallom. "PPM je bilo prvotno podjetje, ki so ga ustanovili, ko so zmagali v britanski oddaji, ki jih je proslavila. Ime je kratica za Princess Park Manor, zasebni ograjen kompleks, v katerega so se vselili po svoji zmagi."

Govorice o One Direction so se začele v javnosti širiti prejšnji mesec, ko se je razvedelo, da sta Zayn in Louis podpisala večmilijonsko pogodbo za potovanje po ZDA, kjer naj bi razpravljala o svojem življenju in obujala spomine iz dni v skupini.

zayn malik liam payne one direction združitev
Naslednji članek

Preboj umetne inteligence: napisala najbolj predvajano skladbo v ZDA

SORODNI ČLANKI

Louis Tomlinson: Liamova smrt nas je zbližala

Minilo leto od smrti Liama Payna: Pogrešali te bomo do konca življenja

Družina Liama Payna: Zaradi nenehne pozornosti medijev smo še bolj trpeli

Nekdanja zaročenka Liama Payna: Zaradi drog je postal neprepoznaven

V Veliki Britaniji potrdili vzrok smrti Liama Payna

Zayn Malik zaradi zdravstvenih težav v zadnjem trenutku odpovedal koncert

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330