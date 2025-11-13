Smrt člana združila One Direction: Zayn Malik se je ponovno pridružil skupini

Smrt Liama Payna, ki je umrl lanskega oktobra, je fante, s katerimi so bili del skupine One Direction, zbližala. O tem priča tudi dejstvo, da se je pevec Zayn Malik odločil ponovno pridružiti skupini.
Potem ko je 32-letni Zayn leta 2015 senzacionalno zapustil izredno priljubljeno glasbeno skupino One Direction, se je posvetil samostojni karieri. Odnosi med njim in preostalimi člani skupine – Harryjem Stylesom, Liamom Payneom, Louisom Tomlinsonom in Niallom Horanom – pa so postajali vse bolj napeti. Vrelo je vse do nedavne smrti Liama Payna, zaradi katere so fantje ponovno vzpostavili stik. Tuji mediji poročajo: "Čeprav je Liamova smrt srce parajoča, jih je združila. Najbolj žalostno od vsega pa je to, da je prav Liam najbolj goreče navijal za ponovno družitev."
Še več, Zayn se je vrnil k One Direction. Ponovno je bil namreč imenovan za poslovnega direktorja v njihovem podjetju PPM Music Limited. Novi dokumenti tako razkrivajo, da je naveden kot poslovni direktor skupaj s Harryjem, Louisom in Niallom. "PPM je bilo prvotno podjetje, ki so ga ustanovili, ko so zmagali v britanski oddaji, ki jih je proslavila. Ime je kratica za Princess Park Manor, zasebni ograjen kompleks, v katerega so se vselili po svoji zmagi."
Govorice o One Direction so se začele v javnosti širiti prejšnji mesec, ko se je razvedelo, da sta Zayn in Louis podpisala večmilijonsko pogodbo za potovanje po ZDA, kjer naj bi razpravljala o svojem življenju in obujala spomine iz dni v skupini.
