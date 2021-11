Smučarski skakalec Žiga Jelar posnel božično pesem

Pri njegovi že četrti avtorski skladbi so sodelovali tudi : Anže Langus Petrovič, Jan Baruca, Marko Hrvatin, Mitja Bobič in Jure Rozman. Ob izidu je Žiga pesem opisal kot zimsko balado. "Pesem govori o dveh zelo dobrih prijateljih, ki sta skupaj preživela lepe trenutke v prazničnih dneh, bila zelo povezana in iskrena drug do drugega. Oba sta srečo iskala drugod, pa čeprav sta jo imela tik pred seboj. Skozi pesem se spomini vračajo v prelepe zimske dni, kjer je živela takrat še neizpovedana ljubezen," je še dodal.