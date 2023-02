Smučarski skakalec Žiga Jelar s prvim glasbenim albumom: Ni časa za omejitve

"Kdo pravi, da kot vrhunski športnik ne moreš biti tudi glasbenik?" je ob izdaji svojega prvega glasbenega albuma Brez pravil povedal Žiga Jelar , ki z naslovom sporoča, da v športu, glasbi in življenju ni časa za predsodke in omejitve.

Čeprav ga poznamo kot smučarskega skakalca, pa mladenič kljub rednim treningom in tekmam ni pozabil na glasbo, ki ga spremlja že od otroštva. Izid albuma je pospremil z izdajo pesmi Zakaj gorijo solze, ki jo je posvetil svoji sestri Sari, ki je otrok s posebnimi potrebami. "Med skupnim odraščanjem sem iz prve roke doživljal, s kakšnimi izzivi in predsodki se mora Sara soočati, kar je zagotovo zaznamovalo tudi moje življenje in pogled na svet," je povedal Žiga. "S pesmijo želim vsem približati ljubeznivost, srčnost, iskrenost in empatijo ljudi s posebnimi potrebami," je še dodal.