Snema se dokumentarni film o ameriški rockerici Suzi Quatro

V napovedniku za film je predstavljeno nekaj izjav njenih sodobnikov. Tako denimo pevka in igralka Cherie Currie poudarja, da je bila Suzi Q prva, "ki je prebila led in odprla vrata drugim glasbenicam" . Na to so ljudje pozabili, "kar je velika napaka," meni glasbenica.

Dokumentarec z naslovom Utopia bo predstavil glasbeno kariero v Detroitu rojene Susan Kay Quatro (1950) - vokalistke, kitaristke in tekstopiske, ki je kot prva rockerica orala ledino na moški sceni rocka 70. let minulega stoletja, piše Classic Rock.

Kot se spominja Alice Cooper,"si je veliko deklet želelo biti Suzi Quatro, ampak ko pride do DNK, se ne moreš slepiti".

Dokumentarec bo izšel kot DVD ter kot video na zahtevo, v njem pa bodo poleg omenjenih med drugim spregovorili še ustvarjalci, kot so Joan Jett, Lita Ford, Tina Weymouth, Donita Sparks in KT Tunstallkot tudi člani glasbeničine družine.

Suzi Quatro je svoj debitanski album, ki ga je naslovila po sebi, izdala leta 1973 ter s svojimi skladbami najprej uspela v Evropi in Avstraliji. S singloma Can the Can inDevil Gate Drive je bila dolgo časa na prvem mestu britanskih lestvic. Izdala je več kot 15 albumov, ki so jih oboževalci kupili več kot 50 milijonov.