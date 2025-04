Medvedka z mladički prekinila snemanje videospota

Skupina YU Generacija , ki je prepoznavna po prepletanju yugo rock klasike z avtorskimi pesmimi, je izdala nov singel . "Mesto je večplastna pesem, ki govori predvsem o strahu pred samoto, hkrati pa se ukvarja s posameznikovim iskanjem svojega mesta pod soncem, spopadanjem z družbenimi normami in iskanjem lastne identitete. Glede na čas nastanka (v letih 2020 in 2021) vsi vemo, kam pes taco moli in kje je iskal navdih, vendar je pesem oblikovana zelo univerzalno ter jo je mogoče umestiti v katerikoli čas in prostor," so nam razkrili člani skupine.

Zasedba, ki jo sestavljajo Janez Kranjsky na vokalu in kitari, Damjan Maroh na kitari, Jani Črnko Crni na bobnih, Lan Falež na basu, Bruno Vabič na vokalu in Urška Mule na vokalu, ima recept, kako postati drugačen, odkriti novega sebe."Najlažji način je, da počakaš sedem let, da se vse celice v telesu zamenjajo. Če pa želiš biti aktiven pri svoji rasti, je najbolje, da poslušaš svoje srce, brišeš nepotrebne vzorce iz preteklosti, ki nimajo več nobene povezave s sedanjostjo, si zastaviš cilje in predvsem uživaš na poti k njihovemu doseganju," so dejali.

Besedilo pesmi med drugim govori o spopadanju z družbenimi pritiski in soočanju s strahom pred samoto. "Vsak član benda se s pritiski spopada na svoj način. Skupno pa nam je to, da lažje prenesemo ali vsaj omilimo njihov vpliv, ker smo si med seboj v oporo – z ustvarjanjem glasbe, druženjem zasebno, na vajah in koncertih. Seveda pa to prinaša tudi nove pritiske in se včasih znajdemo v začaranem krogu. Najboljši nasvet je, da poslušamo sebe in se – ko je pritiskov preprosto preveč – ustavimo, izklopimo vse radarje, globoko zadihamo in ponovno vzpostavimo svoja pravila," so povedali.