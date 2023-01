Snemanje videospota Maje Založnik zaznamovalo slabo vreme.

Pevka Maja Založnik je vedno stremela k temu, da gre na svoje in se postavi zase ter zastavi svoje življenje in kariero tako, kot si je vedno želela. O tem govori pesem Mika me, ki jo je glasbenica nedavno izdala in zanjo posnela tudi videospot.

Maja je o spotu Mika me, ki ga je režiral Andraž Gliha, povedala: "Del videospota smo snemali na strehi hotela. Ko sem stala na robu vrha hotela, je bilo zelo strašno, saj je bil okoli mene prepad, jaz pa sem stala v petkah v grozno vetrovnem vremenu in me je bilo na momente kar strah. Noge sem imela kot olesenele, nisem upala stopati in se skoraj nič nisem premikala. Hkrati pa je bilo zelo mrzlo in sva s plesalko Katjo dobesedno škrtali z zobmi, ampak se je splačalo, saj smo dobili najlepše kadre v spotu."

Za skladbo Mika me stoji znano ime doma in v ZDA, Žiga Pirnat: "Pesem Mika me govori o mnogih skušnjavah našega življenja. Skladba ima malo bolj živahne ritme in je hkrati velik simfoničen sound v kombinaciji z elektronskimi elementi," je o skladbi izdal Pirnat, avtor besedila in aranžmaja.