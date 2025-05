So bili zakonca Vovk in Nika Zorjan v delovnem razmerju?

Epiloga spora med Raay produkcijo in pevko Niko Zorjan še ni na vidiku. Po tem, ko sta zakonca Vovk dosegla, da so z različnih spletnih platform odstranili vse videe pevke Nike Zorjan, ki so nastali v času skupnega sodelovanja, se je javnost in glasbena scena razdelila na dva pola. Vnel se je javni spor, pravni spor pa rešujeta odvetnika obeh strani. Kot pravi Nikin odvetnik Rok Šonc, se je pevka slabo leto pred iztekom pogodbe odločila zaključiti sodelovanje, saj so bile okoliščine zanjo nevzdržne. Šonc meni, da je imela Nika v pogodbenem razmerju z Raay produkcijo vse okoliščine in elemente redne delovne zaposlitve, zato zdaj zahtevajo znesek v višini 134 tisoč evrov za pokojninske in zdravstvene prispevke za nazaj, kar gre državi in ne v pevkin žep. Medtem se odvetnik zakoncev Vovk dr. Aljoša Dežman po podrobni preučitvi situacije s tem nikakor ne strinja.

Ali gre za elemente delovnega razmerja?

Odvetnik dr. Aljoša Dežman, ki v pravnem sporu zastopa zakonca Aleša in Marjetko Vovk, meni, da delovnega razmerja ni bilo."Niti ni bilo nobene pogodbe o delovnem razmerju, niti ne izhaja iz okoliščin, da bi lahko govorili o delovnem razmerju." Dodal je, da sam elementov delovnega razmerja po "podrobni preučitvi" ne vidi ter da je v to prepričan. "Ne moremo vsako pogodbeno razmerje kvalificirati kot delovno razmerje. Daleč od tega."

Odvetnik Nike Zorjan se s tem ne strinja."Po naši oceni je šlo tukaj za tako ekskluzivnost, ki si jo je Raay produkcija zagotovila v razmerju do Nike Zorjan, da so podani elementi delovnega razmerja. Ona je bila vključena v dvostransko razmerje, opravljala je delo v skladu z navodili delodajalca, prejemala je plačilo in bila osebno vključena v delovni proces. S tem so podani temeljni elementi delovnega razmerja, ki jih zakon zahteva," je pojasnil Rok Šonc. Dodal je, da ta primer ponuja razmislek o tem, kako in pod kakšnimi pogoji se mladi vključujejo v slovensko glasbeno industrijo. "Potrebno se je vprašati, ali so ti pogoji pravični ali so v nesorazmerno podrejenem položaju in če bi bilo potrebno postaviti pravila igre."

Ali Nika ne sme več izvajati pesmi, po katerih jo pozna slovenska javnost?

"Presenetilo nas je, da je v okviru začasne odredbe, ki sta jo zahtevala zakonca Vovk, predvidena prepoved izvajanja koncertov s skladbami Nike Zorjan," je priznal pevkin odvetnik Šonc."Za nas je ta predlog neutemeljen in nima podlage v zakonu. Moramo se zavedati, da imamo v našem sistemu avtorskih pravic kolektivno upravljanje in noben avtor, ko je delo javno objavljeno, ne more več prepovedati izvajanja. Lahko pa zahteva plačilo in ustrezen obračun v okviru kolektivne organizacije. To je sistem, ki varuje tako avtorje kot izvajalce."

Komunikacija prek odvetnikov