So Greta Van Fleet veliki upi in rešitelji rock glasbe?

Mladi ameriški rockerji Greta Van Fleet so na svojem prvem koncertu v Avstriji razprodali nastop na novem prizorišču METAStadt na Dunaju. V zgodovino in prihodnost rocka so popeljali skoraj šest tisoč navdušencev, med katerimi je bilo tudi prgišče Slovencev.

Mlada rockerska velesila, ameriška zasedba Greta Van Fleet, ja razprodala svoj prvi koncert v Avstriji. FOTO: Miro Majcen

Vsi, ki nis(m)o pred dnevi bili na novosadskem Exitu, smo lahko zdaj izkoristili priložnost in si zasedboGreta Van Fleet, za katero si je večina edina, da pooseblja esenco pravega rokenrola, ogledali v živo na novem dunajsem prizorišču METAStadt, ki spominja na nekajkrat večjo ljubljansko Metelkovo. Koncert je bil razprodan, organizator pa se je izdatno potrudil, da je bilo obiskovalcem prijetno, tako z dodatno ponudbo hrane, pijače kot tudi z lepim sprejemom za povabljence in sedmo silo. Četrt na 19. uro je na oder stopila predskupina The Hunna iz britanskega Hertfordshira, ki je primerno ogrela vedno številčnejše občinstvo, ki je sem in tja nekoliko zaskrbljujoče pogledovalo proti vedno temnejšem nebu iz katerega je začelo sem in tja kapljati, četudi je spodaj sonce še vedno objemalo opečnata pročelja starih tovarniških poslopij.

Josh Kiszka je novodobni Robert Plant, čeprav to primerjavo zavrača in mu laska, da ga je pohvalil tudi "original" in mu priznal, da je naravnost odličen. FOTO: Miro Majcen

Ob napovedani uri pa je potem pol ure po 20. uri na oder stopila zasedba Greta Van Fleet, ki je nastala leta 2012, ko so se v rokenrolu združili trije bratje in njihov prijatelj iz otroštva. Iz vasi Frankenmuth v Michiganu tako prihajata 22-letna brata dvojčka, pevecJosh in kitarist Jake Kiszka, njun 19-letni brat Sam, ki igra bas, tako na kitari kot na klaviaturah, kvartet pa zaokroža še njihov prijatelj Danny Wagner na bobnih. Ime so si nadeli po prebivalki Frankenmutha Gretni Van Fleet, ki je slišala zanje in dejala, da sicer ne posluša tovrstne glasbe, a jih je pohvalila, da so zelo talentirani, nakar jim je dovoila, da uporabijo različico njenega imela za ime skupine. Potem, ko so ob krikih navdušenja med oboževalce zmetali šopke belih vrtnic, kar je postala na njihovih nastopih že kar tradicija, so takoj zaigrali svojo najbolj poznano pesem When Curtain Falls, ki je v ZDA dosegla prvo mesto na lestvicah. Joshev vokal marsikoga prvi trenutek dejansko spomni na Roberta Planta, kar pa pevca ne moti."Imamo substanco pri tem, kar počnemo. Slišimo podobnost, seveda so Led Zeppelin eden naših vplivov, a to smo uzavestili in čas je, da gremo naprej," je v začetku letošnjega leta izjavil Josh, ki sicer raje ne bere zlovoljnih primerjav in kritik skupine.

Jake Kiszka je pokazal veliko rockerskega duha in navdušil z nekaj impresivnimi solažami. FOTO: Miro Majcen

Oktobra lani izdani prvenec Anthem of the Peaceful Army je že v prvem tednu dosegel vrh lestvice Billboardovih rock albumov, zanimivo pa je, da so bili že leta 2017 nomimirani za grammyje za EP-ja Black Smoke RisinginFrom the Fires, dobili pa so ga za slednjega. Nadaljevali so s Highway Tune, še eno nabrito pesmijo, ki na YouTubu drvi proti 50 milijonom ogledov. Po Black Smoke Rising inFlower Power so navrgli že dve priredbi Watch Me (Labi Siffre) in The Music is You Johna Denverja. Zadnja tretjina konceta, ki je sicer vseboval le enajst pesmi, pa jih je predstavila v luči odličnih improvizacij in soliranja, ko se pokaže dejanska koncertna unikatnost mlade in od adrenalina ter testosterona pokajoče zasedbe Da je že ob prvem avstrijskem gostovanju razprodala koncert, ki ga je obiskalo med pet in šest tisoč ljudmi, je vsekakor lep uspeh tako zanje kot za organizatorja, hkrati pa, glede na videno in slišano, prav nič presenetljivo.

Zasdba je rockerske navdušence osvojila že z lanskim prvencem Anthem of the Peaceful Army. FOTO: Miro Majcen