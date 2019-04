So mrtvi pesniki odkrili formulo časa?

Skupina Društvo mrtvih pesnikov predstavlja pesem Formula časa: "Gre za pesem, ki s svojo slogovno svežino odstopa od tega, kar smo doslej imeli priložnost slišati izpod strun, tipk in open novomeške skupine, čeprav se zvokovno povsem vklaplja v druščino desetih skladb na omenjeni plošči. Formula časa pa organsko dopolnjuje tudi samo sporočilo tega konceptualnega albuma, in sicer z ekološko tematiko, kar je prav tako novost v ustvarjalnem opusu DMP. Skupaj s 16-letno švedsko junakinjo Greto, ki ji je uspelo ves svet opozoriti na to, da z brutalnim kapitalizmom brezobzirno uničujemo planet zase in še posebej za prihajajoče generacije, Alan skupaj s kolegi iz benda na sebi lasten način ugotavlja podobno oziroma enako – da se je namreč nekdo, ki ima moč in sredstva, da manipulira z drugimi, pošteno zmotil pri izračunu tveganj za prihodnost. Stvari so ušle iz rok. Sonce je sprano, dimne signale spuščamo v zrak, vreme je slano, formula časa gre mimo nas,"odmeva v drum'n'bass našpičenem refrenu.

"Zdi se, da v vrtoglavo hitri spirali sodobnega časa nimamo več možnosti, da bi se za trenutek ustavili, kaj šele, da bi zapluli proti toku. A vendar je to za vse edina možnost. Ni toliko pomembno, kako bomo zmanjšali ogljični odtis, pomembneje je, da si to želimo in upamo storiti, da osebne koristi podredimo skupnemu dobremu in s tem damo zgled drugim. Ni torej vprašanje, ali se bomo v prihodnosti vozili na nafto ali elektriko, ampak ali smo pripravljeni kam stopiti peš ali s kolesom. Že slavni ruski pisatelj L. N. Tolstojje pred več kot stoletjem zapisal globoko misel – vsi bi radi spremenili svet, a nihče ne želi spremeniti samega sebe." Je morda to rešilna formula časa, ki nam jo ponujajo tudi Mrtvi pesniki?