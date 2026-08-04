So najlepše pesmi že napisane? Matjaž Vlašič dokazuje, da nastajajo še danes

Sodeloval je z velikimi slovenskimi imeni, od Nine Pušlar, Helene Blagne pa vse do Modrijanov in Fehtarjev. "Jaz sem tudi avtor, ki ga moraš napaliti. Zdaj si ti prišel notri, pa me je napalilo in bi kar ustvarjal in mogoče, ko boš šel, bom res začel malo," nam je zaupal Vlašič. Za besedilo so pomembne življenjske izkušnje. Kako je pa pri melodiji? "Muzika je igra čustev. Je dražljaj. Pa pomembna mi je v glasbi res iskrenost," je dejal uspešen pisec besedil.

Univerzalnega recepta za uspešnico ni. A ko si podpisan pod več kot 800 skladbami, se zdi, da navdih vendarle zna najti pravo pot. "Slovenci imajo zelo radi dur. Hrvati pa veliko več mola," je razkril. Pa so res najlepše pesmi že napisane? "Zelo lepe pesmi so napisane. Ne upam si trditi, da bodo še lepše napisane, ampak bodo napisane lepe pesmi," je sklenil Matjaž Vlašič.