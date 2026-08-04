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Glasba

So najlepše pesmi že napisane? Matjaž Vlašič dokazuje, da nastajajo še danes

Ljubljana, 04. 08. 2026 17.31 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.K.
Matjaž Vlašič

Katero melodijo si žvižgate v teh vročih poletnih dneh? Je to morda kakšna zimzelena uspešnica? Če je odgovor pritrdilen, obstaja velika verjetnost, da si žvižgate skladbo, pod katero je podpisan Matjaž Vlašič. Helenin Mačo, Natalijin Rdeči Ferrari, Ninin Malo, malo in številne druge uspešnice so plod njegove domišljije. Vas zanima, kako nastajajo?

Čeprav so se legendarni Hazardi leta 1983 spraševali, ali so najlepše pesmi že napisane, glasbenik in skladatelj Matjaž Vlašič dokazuje, da nastajajo še danes. V njegovem studiu je bil novinar Aleksander Pozvek.

Matjaž Vlašič in Aleksander Pozvek
Matjaž Vlašič in Aleksander Pozvek
FOTO: 24UR

Sodeloval je z velikimi slovenskimi imeni, od Nine Pušlar, Helene Blagne pa vse do Modrijanov in Fehtarjev. "Jaz sem tudi avtor, ki ga moraš napaliti. Zdaj si ti prišel notri, pa me je napalilo in bi kar ustvarjal in mogoče, ko boš šel, bom res začel malo," nam je zaupal Vlašič. Za besedilo so pomembne življenjske izkušnje. Kako je pa pri melodiji? "Muzika je igra čustev. Je dražljaj. Pa pomembna mi je v glasbi res iskrenost," je dejal uspešen pisec besedil.

Univerzalnega recepta za uspešnico ni. A ko si podpisan pod več kot 800 skladbami, se zdi, da navdih vendarle zna najti pravo pot. "Slovenci imajo zelo radi dur. Hrvati pa veliko več mola," je razkril. Pa so res najlepše pesmi že napisane? "Zelo lepe pesmi so napisane. Ne upam si trditi, da bodo še lepše napisane, ampak bodo napisane lepe pesmi," je sklenil Matjaž Vlašič.

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