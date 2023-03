So polnoletni I.C.E. na novem albumu brez napak?

Tretji album so I.C.E. poimenovali Brez napak, prinaša pa deset novih skladb, med njimi smo tri do zdaj že imeli priložnost slišati oz. videti, in sicer so to Kar te dela živega, Nepopisan list in Flow. Renata Mohorič (vokal), Tine Janžek (kitara), Matej Sušnik (kitara), Grega Robič (bas) in Tilen Miklavec (bobni) so poskrbeli za žanrsko razgiban izdelek, še vedno pa so, poleg Renatinega vokala, v ospredju predvsem kitare, ki ob rocku zavijejo tudi v blues, ali indie, zaslediti pa je moč celo funky disko ritme.

Kot pravijo sami, gre za refleksijo različnih čustvenih plati članov, a je hkrati tudi odraz trenutnega družbenega dogajanja, svetle in bolj temačne trenutke, ki so doživeli v zadnjih letih. Za rdečo nit albuma izpostavljajo nepopolnosti, ki vsakega od nas delajo popolnega. "Stremenje k popolnosti in sledenje nareku družbe nas namreč prevečkrat omejuje, duši našo kreativnost in nas uniformira, saj so ravno napake in nepopolnosti tiste, ki nas delajo unikatne. A si res želimo živeti brez napak? Je to sploh smiselno? Med ustvarjanjem in snemanjem albuma stremiš k temu, da bi bil brez napak, vendar je to nemogoče, saj se vedno najdejo elementi, ki bi jih že zelo kmalu želel spremeniti, popraviti ali nadgraditi. Vsak album predstavlja presek občutkov in doživljanj v določenem obdobju, kar ima, kljub morebitnim napakam, poseben čar. Mi se zavedamo, da niti naš album niti mi sami nismo brez napak, vendar pa so skladbe na njem iskren odraz nas samih, našega doživljanja in sinergij, ki so se v ustvarjalnem obdobju odvijale med nami," so o albumu in izbiri naslova povedali I.C.E. O novi plošči in polnoletnosti pa smo jim zastavili še nekaj vprašanj.

Bi lahko rekli, da vas je koronski čas "vrnil" nazaj na glasbeno sceno, to je bil vas zelo produktiven čas, koliko časa so pravzaprav nastajale pesmi ki so končale na tretjem albumu?

Skladbe z novega albuma so nastajale nekje v obdobju dveh let. Prve ideje so pravzaprav nastale še pred začetkom koronskega časa. Potem pa so fizične omejitve druženja za nekaj časa zamrznile naš ustvarjalni proces, ki se je nadaljeval ob sprostitvi ukrepov. Takrat so se nam nabrali tudi novi vtisi in občutja in ustvarjalni proces je kar stekel.