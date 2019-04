So šli Muse z novo turnejo predaleč?

Britnska zasedba Muse, ki je izjavila, da svoj navdih najde tudi v Edu Sheeranu, se je nedavno odzvala na prvo fotografijo črne luknje, saj je znano, da je eden njihovih hitov Supermassive Black Hole. Sicer pa so Matt Bellamy in kompanija na turneji, za katero pa so priznali, da so morda šli predaleč ...

Frontman Matt Bellamy je prepričan, da je to, kar počno na aktualni turneji, na meji mogočega in je predvsem unikatno v kitarskem svetu. FOTO: Profimedia "Na neki točki moraš najti svoje meje, kaj lahko narediš na rock koncertu,"je priznal frontman zasedbe Muse, Matt Bellamy, ki je trenutno z zasedbo na turneji Stimulation Theory, hkrati pa se strinja, da so morda prav te meje dosegli z njihovim vrhunskim rock spektaklom. Zasedba je poznan po svojih izredno izvirnih in tudi nekoliko megalomanskih odrskih produkcijah, saj imajo na tej turneji plesne točke, akrobate na BMX kolesih, godbo na pihala, laserje, velikanske zaslone in celo gigantskega vesoljskega robota, ki se ga ne bi sramovali niti kakšni Iron Maiden. Očitno pa so fantje zdaj prepričani, da so dosegli mejo zmožnega. Muse so trenutno na svetovni turneji Simulation Theory v imenu istoimenskega albuma. FOTO: Profimedia "Roboti se pojavijo na neki točki šova. Nisem mislil, da gremo lahko tako daleč, a smo končno prišli do točke, ko smo šli predaleč. Nekje moraš potegniti črto, kaj lahko narediš v rock šovu in zdi se, kot da nihče tega ne počne več v svetu kitarske glasbe. Zato se nam zdi, da je to, kar trenutno delamo, precej unikatno," je prepričan Bellamy. Podobno pa razmišlja tudi bobnar Don Howard, ki je spregovoril o tem, v kakšne ekstreme se lahko še podajo. "Prav v tem je stvar – postalo je nevzdržno. Gre za spektakle na tej turneji, antiteza temu pa bi bilo, da naredimo nekaj, kar je zgolj samo glasba in nič drugega, kar je povsem možno, da bomo naredili v prihodnosti. Na tej točki, pa še ne vemo. Ali bomo šli nazaj na Zemljo ali naravnost v vesolje," je povedal Howard. Muse bodo nam najbližje 29. maja v avstrijskem Gradcu, ko bodo nastopili v tamkajšnji dvorani Stadthalle. FOTO: Profimedia Da so se ob nedavni prvi fotografiji črna luknje v vesolje spomnili tudi na svojo pesem Supermassive Black Hole, pa je Bellamy komentiral na Twitterju, ko je zapisal "končno so opazili Supermassive black hole". Muse so marca in aprila koncertirali po ZDA, 26. maja pa bodo pričeli z evropskim delom turneje, ko bodo nastopili v Pragi, nato v Budimpešti, 29. maja bodo nam najbližje v Stadthalle v avstrijskem Gradcu. Nato pa bodo tekom poletja zaokrožili še drugod po Evropi, septembra pa bodo nastopili tudi v Singapurju, oktobra pa še v Mehiki, Braziliji in Čilu.

