Glede na končno različico osnutka programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za prihodnje leto TV Slovenija v letu 2027 ne načrtuje niti sodelovanja na pesmi Evrovizije 2027 niti prenosa festivala Melodije morja in sonca.

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je za MMC pojasnila, da sta bila lani razloga za neudeležbo na Evroviziji sodelovanje Izraela in netransparentnost glasovalnih pravil. "Za prihodnje leto nimamo privilegija, da bi lahko izražali načelne pomisleke, saj bomo v letu 2027 program na Televiziji Slovenija pripravljali s tako malo denarja, da sodelovanje na izboru tudi teoretično ni več mogoče," je dodala.

Je sploh kdo opazil, da Slovenije na Evroviziji ni bilo?

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Uprava RTV Slovenija pa je pojasnila, da Evrovizija ni edina vsebina, ki je ni v omenjenem osnutku. "Zaradi omejenih finančnih možnosti smo morali pri načrtovanju programa sprejeti številne zahtevne odločitve in se odpovedati tudi nekaterim drugim vsebinam in projektom, ki bi jih sicer želeli ponuditi našim gledalcem, poslušalcem in uporabnikom. Osnutek načrta je pripravljen v okviru razpoložljivih sredstev, dokončno pa bo o njem odločal svet RTV Slovenija," so še zapisali.

Rok, do katerega morajo nacionalne radiotelevizije Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) kot organizatorki Evrovizije posredovati namero o sodelovanju, se je iztekel konec oktobra. EBU je sicer RTV Slovenija ter španski radioteleviziji podaljšala rok za odločitev do decembra. Na RTV Slovenija so že pred časom pojasnili, da je odločitev povezana s pripravo in sprejetjem programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto.

Slovenija in Španija, ob tem pa še Irska, Nizozemska in Islandija, so letošnjo Evrovizijo na Dunaju bojkotirale zaradi udeležbe Izraela in v znak protesta proti vojni na območju Gaze, RTV Slovenija je ni niti prenašala. Zadnje tri so medtem že napovedale, da se je ne bodo udeležile niti prihodnje leto, ko bo po zaslugi letošnje zmagovalke, pevke Dare s pesmijo Bangaranga, potekala v bolgarskem mestu Burgas ob Črnem morju.

Po zadnjih podatkih bo na Eurosongu 2027 nastopilo 36 držav, med njimi prvič Kanada in po petih letih ponovno Severna Makedonija.