Sodišče odločilo: Mariah Carey ni ukradla svoje največje uspešnice

Zvezna sodnica Monica Ramirez Almadani je ugodila zahtevi pevke Mariah Carey po skrajšani sodbi, s čimer je dosegla zmago proti avtorjema ene največjih božičnih uspešnic All I Want For Christmas Is You. Andy Stone in Troy Powers sta jo namreč tožila za 20 milijonov dolarjev, češ da naj bi jima Carey ukradla omenjeno skladbo.