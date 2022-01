Sodnik zavrnil tožbo 'dojenčka' iz Nirvanine naslovnice albuma Nevermind

Kalifornijski sodnik je zavrnil tožbo Spencerja Eldna, ki se je lansko leto odločil, da bo tožil skupino Nirvana na podlagi spolnega izkoriščanja in trdil, da umetniško delo predstavlja spolno zlorabo otrok. Elden je bil kot dojenček fotografiran za naslovnico legendarnega Nirvaninega albuma Nevermind, ki je izšel pred tridesetimi leti.

Čeprav je Spencer Elden trideset let uspešno izkoriščal slavo, ki je je bil deležen kot goli dojenček na naslovnici Nirvaninega albuma Nevermind, pa se je lansko leto odločil, da bo skupino tožil, saj naj bi mu ta naslovnica povzročila 'ekstremno in trajno čustveno stisko', pa tudi finančno izgubo in 'užitek do življenja'. Skupina je prejšnji mesec vložila vlogo za razrešitev tožbe, češ da Eldnovi argumenti niso utemeljeni.

icon-expand Spencer Elden FOTO: Profimedia

"Eldnova trditev, da je fotografija na naslovnici albuma Nevermind otroška pornografija, ne more držati," trdijo odvetniki skupine Nirvana in opozarjajo, da bi bil po tem vsak, ki ima kopijo albuma po Eldnovi teoriji, kriv kaznivega dejanja posedovanja otroške pornografije. Izpostavili so tudi dejstvo, da je Spencer do pred kratkim užival v tem, da so ga poznali kot 'dojenčka z naslovnice Nirvaninega albuma'.

"Fotografijo je večkrat poustvaril v zameno za honorar, naslov album si je dal vtetovirati čez prsni koš, v pogovorni oddaji se je pojavil v kombinezonu, v katerem je izgledal gol, na spletni platformi za množično prodajo podpisanega izvoda omenjenega albuma, povezavo s skupino, pa je večkrat omenil tudi svojim spremljevalkam," so še navedli Nirvanini odvetniki. Predlog o zavrnitvi tožbe so na sodišču vložili odvetniki še živečih članov Nirvane Dava Grohla in Krista Novoselica, vdove pokojnega pevca Kurta Cobaina, Courtney Love, in fotografa naslovnice, Kirka Weddla. Odvetniki pa so poudarili tudi, da je bil Elden do terjatev upravičen do leta 2011, sedaj pa je za tožbo prepozno. Eldnovi odvetniki se s tem ne strinjajo in trdijo, da zastareli rok ne velja, saj se Nevermind še vedno prodaja v enaki obliki.