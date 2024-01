Sofija Knežević nastopila na Ljubljanskem gradu

Sofija Knežević je ženska mnogih presežnikov, njeno bleščečo glasbeno kariero krasijo številne nagrade, med njimi celo nominacija za grammyja. Vokalistka v nastopih uživa, tudi tokrat, ko so ji na odru družbo delali slovenski glasbeniki, ki so jo navdušili.

Srbkinja že leta živi in dela v New Yorku, kjer je pred kratkim v projektu združila moči s slovito umetnico in prijateljico Marino Abramovič in celo Angelino Jolie, za katero se je pošalila, da žal nista v stikih. "Videli sva se, a zaenkrat še nisva postali prijateljici," se je pošalila.

Mladim umetnikom svetuje, naj verjamejo vase in se ne vdajo pritiskom socialnih omrežij. Dejala je, da smo ves čas obkroženi s poplavo informacij ter da smo neprestano preveč samokritični. "Ves čas mislimo, da nismo dovolj dobri in dvomimo v svoje sposobnosti." Zato je prepričana, da je najboljša karakteristika, ki jo lahko mlad človek ima, prav to, da ne obupa.