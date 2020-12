Soki in bobnarski prijatelji z lekcijami z domačega naslanjača

Senda Šuta (Dubioza Kolektiv), Mladen Subošič – Suba (Hadno pivo), Jure Doles (San Di Ego), Aleš Uranjek (CoverLover), Robert Humar (Viperstone), Franko Bajc (Onelike), Boban Stojkov (Pigs Parlament) in številni drugi domači in tuji bobnarji se te dni pridružujejo bobnarski pobudi Marka Soršaka Sokija, ki želi vsem, željnim bobnarskega učenja, v decembrskih dneh pričarati bobnarske lekcije iz domačega naslanjača.

Več kot 10 bobnarjev bo tako v prihodnjih dneh na družabnem omrežju Sokijeve bobnarske šole med bobnarje vseh generacij delilo brezplačne bobnarske lekcije, zato nikakor

"Želja je bila zbrati kvalitetno bobnarsko ekipo, ki bo na zanimiv, raznolik in zabaven način podajala znanje. Namen pa pravzaprav motivirati tako mlado generacijo glasbenikov kot tudi splošno ljubitelje tega inštrumenta. Pa tudi, da vam pomahamo in opozorimo, da kljub nastali situaciji obstajamo in vztrajamo. Vsi po vrsti že zelo pogrešamo koncertna druženja v živo in naj lekcije, ki smo jih pripravili, vsaj kanček nadomestijo našo glasbeno interakcijo," je o bobnarskem projektu povedal Soki.