Soki s pomočjo danskih in belgijskih kolegov razveselil 11-letnika

11-letni deček je na eni od Sokijevih podelitev glasno povedal, da posluša metal glasbo, da občuduje Sepulturo in Twisted Sister ter da si najbolj na svetu želi igrati bas kitaro. S čimer je Sokija seveda v trenutku navdušil. Družinska finančna stiska žal ni omogočala nakupa glasbila in učnih ur, a vseeno se je od tistega dne za mladeniča, željnega glasbenega izobraževanja, življenje obrnilo na glavo. S pomočjo projekta Botrstvo in sredstev, namenjenih za nadarjene otroke, je že kmalu po omenjenem dogodku pričel z rednim obiskovanjem glasbenega pouka na Sokijevi bobnarski šoli, kjer se otroci po novem učijo tudi igranja kitare in bas kitare. Soki ga uvršča med enega najbolj zagretih obiskovalcev, saj na dogovorjeni termin vedno pride že uro prej, pridno čaka in z navdušenjem pričakuje, kaj novega se bo naučil danes. Žal pa je do današnjega dne bas kitaro lahko uporabljal le v sklopu učnih ur, saj svojega basa ni imel. Do danes.

11-letni učenec je ta vikend na posebnem dogodku v družbi Sokija, svoje razredničarke, ravnateljice, učiteljice glasbe in šolske socialne delavke prejel prav posebno darilo. Prek Skypa se je zbrani družbi pridružil tudi basist Marjan Priveršek-Boserup, ki živi na Danskem in redno spremlja ter podpira Sokijevih 20 za 20. Skupaj z belgijskim prijateljem Pierrom, lastnikom BassFreaks, sta bodočemu basistu podarila čisto njegov bas in 6 dodatnih online ur poučevanja basa v Marjanovi družbi. Dodatno so na pomoč priskočili tudi člani danske zasedbe Sore in darilu dodali še ojačevalec. Tako je mladi metalec postal opremljen basist od glave do pet in z navdušenjem ter odprtih ust prejel darilo, ki je plod sodelovanja glasbenikov iz kar treh evropskih držav. Navkljub zaprtim mejam, so glasbena srca ostala na stežaj odrta. Naj tako tudi ostane.