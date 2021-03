Solange Knowles: Med snemanjem albuma sem se borila za življenje

Solange Knowles , ki glasbeno ustvarja v senci izjemno popularne sestre Beyonce , se je na družbenih omrežjih z zapisom spomnila obdobja, v katerem je nastajal projekt iz leta 2019. Album When I Get Home slavi svojo drugo obletnico, ob tem pa je Solange iskreno spregovorila o težavah, ki so spremljale njegov nastanek.

''Ko sem pričela ustvarjati album When I Get Home, sem se dobesedno borila za svoje življenje ... bila sem neprestano po bolnišnicah ... šibkega zdravja in zlomljenega duha sem prosila boga, naj mi pošlje znak, ne samo, da bom preživela, ampak da bom končno našla luč, karkoli je že to pomenilo,'' je delila na Instagramu, vendar ni razkrila, za kakšne zdravstvene težave je v resnici šlo.