Solidnega elektro-popa, pridelanega v Avstraliji, kar ne zmanjka

Dream-pop s sladko, a nikoli ne preveč preganjalsko house metriko bo za vedno ostal zaščitni znak sydneyskega ad-hoc dueta. Nič presenetljivega, če se Empire of the Sun (Luke Steele je član indie-rock benda The Sleepy Jackson, Nick Littermore pa elektronikov Pnau) ob svojem povratku – zadnji album je dvojec predstavil pred osmimi leti – zanašata na identični tloris in za nameček še na enak produkcijski način, ki je leta 2008 proslavil njuna preboja megahita Walking on a Dream in We Are The People. Nenavadno se zdi, da ustvarjalnega pavziranja Empire of the Sun praktično nihče ni pošteno skopiral in si (tudi) na ta način priskrbel bližnjico do morebitnega uspeha. S podobno nedotakljivostjo se nenazadnje lahko pohvalijo tudi istočasno popularni Američani, indie-pop posebneža MGMT z vzhodne in Foster The People, bolj kot ne naklepno kratkotrajni projekt iz zahodne obale. Toliko bolj, ker je zmagovalni zvok Empire of the Sun v veliki meri prevzet od Daft Punk, kakopak. Te (ne)spremembe so prijetne. Dobrodošla nazaj.

Ocena: 3,5

