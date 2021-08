Solzivec na koncertu Gorana Bregovića: ljudje v paniki bežali

Goran Bregović je pretekli vikend nastopil na festivalu piva v Korči v Albaniji. Medtem ko so številni udeleženci uživali v koncertu, je nekdo vrgel solzivec, čemur je sledila panika, saj so številni želeli zapustiti festival in se umakniti na svež zrak, pišejo albanski mediji.

Proti izhodu so najprej šli otroci in starejše osebe, med paniko pa je bila ena oseba poškodovana. Kako resne so poškodbe, ni jasno, so pa osebo prepeljali v bližnjo bolnišnico. Ko se je panika umirila, so se organizatorji odločili, da nadaljujejo s koncertom, Bregovićeva ekipa pa zadeve ne komentira.