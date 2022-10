Sopranos: Pesem Srečna ima podton hrepenenja in ultimativne sreče

Sopranosi nadaljujejo s svojim pestrim glasbenim ustvarjanjem. Poleg številnih nastopov so v zadnjih letih osvežili svoj repertoar z obilico avtorske glasbe, predstavili so pesmi, kot so Nimam skrbi, Ukradi me nazaj, Na smeh mi gre in Ni dileme. Sedaj predstavljajo svojo najnovejšo stvaritev, pesem Srečna, za katero pravijo, da je ena bolj 'ženskih' na njihovem repertoarju.