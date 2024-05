Sotekmovalci nenaklonjeni Izraelki: Grkinja 'spala', Nizozemec pod zastavo

Da je Izrael del letošnje Evrovizije, gre v nos tudi nekaterim nastopajočim. Ker zaradi strogih pravil EBU svojega političnega stališča ne morejo izraziti neposredno, so nekateri postali iznajdljivi. Na novinarski konferenci po drugem polfinalu je, medtem ko je Izraelka odgovarjala na vprašanja, Grkinja nenadoma 'zaspala', predstavnik Nizozemske pa si je obraz zakril z zastavo.

Potem ko so se iz drugega polfinala v veliki finale uvrstile Latvija, Avstrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčija, Estonija, Švica, Gruzija in Armenija, je tekmovalce čakala novinarska konferenca, na kateri je vsak izmed njih odgovoril na nekaj vprašanj. Ko je na vrsto prišla 20-letna Eden Golan, so nekateri tekmovalci na iznajdljiv način pokazali, da se s sodelovanjem Izraela na Evroviziji ne strinjajo.

Predstavnik Nizozemske, ki je sedel poleg Izraelke, si je obraz zakril z zastavo. FOTO: Profimedia icon-expand

Na novinarski konferenci po drugem polfinalu je, medtem ko je Izraelka odgovarjala na vprašanja, Grkinja nenadoma 'zaspala', predstavnik Nizozemske pa si je obraz zakril z zastavo. Njuni potezi sta hitro postali viralni in navdušili mnoge, seveda pa so se našli tudi tisti, ki so potezi označili za nespoštljivi. Joost, predstavnik Nizozemske, si je stran obraza, obrnjeno proti Eden, zakril z nizozemsko zastavo, v trenutku, ko se je pogovarjala z novinarji, pa je povsem pokril glavo. Izraelki je eden od novinarjev zastavil vprašanje, ali čuti, da s svojo prisotnostjo prinaša tveganje in nevarnost za druge tekmovalce. Povezovalec dogodka ji je dejal, da ji na to vprašanje ni treba odgovoriti, če ne želi, Nizozemec pa je v istem hipu spustil zastavo z obraza in glasno vprašal: "Zakaj pa ne?"

Grkinja pa je na novinarski konferenci ubrala drugačno taktiko. Ko je Izraelka začela odgovarjati na vprašanja, je Grkinja pričela zehati, gledati v kamere pod odrom in se šaljivo napravljati, da se ji spi. V nekem trenutku se je celo ulegla na mizo.

