Soul-funk palčica in štirje rap resneži

ZHA – Sam zdej

Značajski šampanjski funk učinkuje najbolj. Lahko ga uporabimo za sprostitev, kot bodrilo ali pa le kot prijetnega sopotnika. Mlada koroška diva s svojim drugim izdanim komadom dokončno pristaja med relevantnimi. Način, kako ZHA ugrizne že uvodoma, sploh pa, s kakšno nonšalanco in izkušeno soulersko samozavestjo razvije refren, je malodane res osupljiv. Vsekakor pa ni dvoma, da nadobudni pevki in avtorici ponujeno okolje – producent komada je predvsem hip hop in trap ritmike zelo vešč Outtagirdboy – izjemno pristaja. Sam zdej – še na mnogokrat. Škoda le, da ulična razsvetljava v ljubljanskih Murglah ni krepkejša, a ne. Ocena: 4,5 Zlatko – Zlati funk

"Kdo je pogrešu ta funk," se v prvem verzu svežega hit singla z albuma Svet je lep 2 sprašuje neumorni Zlatko. Vsi smo ga pogrešali, in to zelo! Redki so doma proizvedeni brezkompromisni funk izlivi, izlivi na p-funk osnovah oziroma vsaj mestoma po vzoru Georgea Clintona in njegove ekipe. Ali Enov V mestu nekaj dogaja je bil tak. Ah, kmalu zatem pa smo že predali tisti Fanka nam manka, medtem ko ukrepal ni praktično nihče. Prebujeni Zlatko je pohvalno spet našel pravo vibo. Pri čemer se naš najbolj razvpiti raper sploh ne skriva, pač pa nastopi sproščeno, uživaško in iskreno: "Dokler se ne postaram, zvočnike vam razparam." Tudi video potrjuje, da vse štima. Če bo kdo Zlatkov Zlati funk prekrstil, skrajšal kar v Zlatko funk, pa tudi ne bo zamere. Gremo! Ocena: 5 Gero – Ceremonije

Kot da je Gerov minibuldožerski vokalni naklon srečal pravi, najbolj želeni gramoz. Tega prispeva sijajen loop z rockovskim kitarskim ocvirkom. Še prej gre pohvaliti patino, ki se je skozi zdaj že debeli dve desetletji hip hop aktivizma naselila na Gerov prepoznavni glas. Tudi besedilo je solidno, nekako v mejah za boob-bapovski žanrski oddelek značilnih zafrkantskih sindikalnih napetosti. K tem vedno sodi tudi samohvalno avtopilotiranje in nekaj groženj neimenovanim junakom iz (širše) soseščine. Ceremonije (pretežno, kot pravilno diagnosticira avtor, bučmanske) so, ostajajo, in Gero jih v slogu zverzirane filmske kropjejke zelo suvereno razstavi kot pahljačo kart. Ocena: 4 T.A.M.Z.Y. x TADI TADA – Najdemo