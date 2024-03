Soul pevka Martha Reeves bo dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Pevka Martha Reeves se je proslavila z uspešnicami, kot sta Dancing in The Street in Heat Wave , ki ju je prispevala s skupino Martha & The Vandellas v 60. letih prejšnjega stoletja. Pred tem jo je odkrila legendarna založba Motown Records, ki jo je v Detroitu ustanovil glasbeni producent Berry Gordy . Za založbo je snemal tudi pevec Smokey Robinson , ki bo skupaj z Gordyjem sodeloval pri slovesnem odkritju zvezde za danes 82-letno pevko.

Pozneje je Reevesova izdajala samostojne albume, med njimi so Martha Reeves, The Rest of My Life, Gotta Keep Moving in Home To You.

Pločnik slavnih je del ulice v Hollywoodu v Los Angelesu, v kateri so vdelane plošče v obliki zvezde z imeni. Od leta 1960 jih podeljujejo v kategorijah, kot so film, televizija, gledališče in glasba.